Osoby, które pobierają te zasiłki, nie otrzymają 650 funtów pomocy w ramach Cost of Living Support

Kto jest, a kto nie jest uprawniony do Cost of Living Support?

Którzy świadczeniobiorcy są, a którzy nie są uprawnieni do 650 funtów w ramach Cost of Living Support?

Nie wszystkie osoby otrzymujące zasiłki będą automatycznie uprawnione do dodatkowej pomocy finansowej w ramach Cost of Living Support. Podajemy, jakie zasiłki uprawniają do tego wsparcia od rządu, a jakie nie.

Miliony mieszkańców Wysp korzystających z zasiłków otrzymają pierwszą połowę z 650 funtów w ramach rządowej pomocy Cost of Living Support w ciągu najbliższych tygodni. Niestety nie każdemu przysługuje dodatkowe wsparcie finansowe. Założenie jest takie, że pieniądze mają dotrzeć do tych, którzy potrzebują ich najbardziej i borykają się z gwałtownie rosnącymi rachunkami za energię.

Kto jest uprawniony do Cost of Living Support?

Rządową pomoc w ramach Cost of Living Support otrzymają tylko te osoby, które pobierają określony rodzaj zasiłku. Uprawnieni muszą dostawać świadczenia zależne od dochodów, ale to nie wszystko.

Jeśli chodzi o świadczenia zależne od dochodów, przy obliczaniu kwalifikowalności uwzględnia się dochód i oszczędności świadczeniobiorcy. Oznacza to, że wiele osób zostanie niestety pominiętych.

Uprawnione do 650 funtów rządowej pomocy są osoby korzystające z następujących świadczeń:

- Universal Credit

- Jobseeker’s Allowance (JSA) uzależniony od dochodu

- Employment and Support Allowance (ESA) w oparciu o dochód

- Income Support

- Pension Credit

- Child Tax Credit

- Working Tax Credit.

Kto NIE jest uprawniony do Cost of Living Support?

Osoby pobierające następujące świadczenia nie będą uprawnione do rządowego wsparcia w wysokości 650 funtów:

- Attendance Allowance

- Carer's Allowance

- Child Benefit

- Disability Living Allowance (DLA)

- 'New style' Employment and Support Allowance

- Guardian's Allowance

- 'New style' Jobseeker's Allowance

- Maternity Allowance

- Personal Independence Payment (PIP)

- State pension

- Statutory sick pay.

