Osoby borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na częściowy zwrot kosztów za poddanie się kwarantannie w UK?

Takie plany opracowuje Department of Health and Social Care

Fot. Getty

Czy osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii i borykające się w problemami finansowymi, będą mogły się ubiegać o całkowity lub choćby częściowy zwrot kosztów za poddanie się hotelowej kwarantannie w UK? Takie plany przygotowuje ponoć Departament Zdrowia i Opieki Społecznej.

Obecnie osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii z krajów z tzw. czerwonej listy (m.in. z Indii, Pakistanu i Turcji), muszą się poddać obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie hotelowej. Koszt takiego pobytu dla osoby dorosłej to £1750, koszt pobytu dodatkowej osoby dorosłej w pokoju wynosi £650, a koszt pobytu dziecka w wieku 5 - 11 lat to £325. Przypomnijmy też, że za zatajenie informacji dotyczącej swojej podróży do UK grozi grzywna w wysokości do £10 000 lub 10 lat więzienia.

Jak jednak wynika z informacji, do której dotarli właśnie dziennikarze „The Guardian”, Department of Health and Social Care przygotowuje na skutek interwencji prawników system, który pozwoliłby zwolnić z części lub z całości kosztów kwarantanny hotelowej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Dotychczas osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii z krajów „niebezpiecznych” mogły jedynie liczyć na rozłożenie płatności na 12 rat.

Koszty kwarantanny w UK są zbyt wysokie

- Ta polityka została pospiesznie przepchnięta w parlamencie i wprowadzona bez należytego przemyślenia, co do jej uniwersalnego zastosowania dla wszystkich, także słabszych obywateli i mieszkańców. Cieszymy się bardzo, że wyzwanie rzucone przez nas rządowi skłoniło go do zrewidowania polityki, choć frustrujące jest to, że trzeba było podjęcia kroków prawnych w celu wprowadzenia zmian. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele tysięcy ludzi poniosło ogromne koszty lub zostało całkowicie pozbawionych możliwości podróży lub powrotu do domu z powodu trudności finansowych, z jakimi musieliby się zmierzyć na skutek kosztów kwarantanny. Teraz rząd chce [jeszcze] ośmiu tygodni na zmianę tej wadliwej polityki. Dlaczego to się musi ciągnąć w przypadku tych osób i rodzin, które nadal cierpią z powodu wysiłku finansowego związanego z pokryciem kosztów kwarantanny, a co też nadmiernie wpływa na wiele innych osób? - pyta Taylor Burgess, wspólnik w kancelarii prawniczej PGMBM.