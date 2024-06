Crime Ośmiu chłopców aresztowanych w związku z gwałtem na nastolatce

Aż ośmiu chłopców aresztowała Nottinghamshire Police w związku z gwałtem na nastolatce, do którego doszło w zeszłą sobotę w Newark. Incydent zszokował lokalną społeczność.

Gwałt w biały dzień

Do gwałtu na nastolatce doszło w zeszłą sobotę, późnym popołudniem. Dziewczyna została napadnięta na boisku sportowym w Newark-on-Trent, w Nottinghamshire, prawdopodobnie między 17:30 i 19:00. Początkowo Nottinghamshire Police aresztowała w sprawie czterech chłopców, ale po rozszerzeniu śledztwa dokonano jeszcze czterech kolejnych aresztowań. Podejrzani o gwałt chłopcy są w różnym wieku – jeden z nich ma lat 12, jeden – lat 13, dwoje chłopców to 14-latkowie, dwoje ma po 15 lat i dwoje ma lat 16. Nastolatkowie zostali wypuszczeni za kaucją i nie przebywają obecnie w areszcie.

Nottinghamshire Police prowadzi szeroko zakrojone śledztwo ws. gwałtu na nastolatce

Nottinghamshire Police robi, co w jej mocy, aby ująć wszystkich sprawców gwałtu na nastolatce w Newark. – Cały czas wspieramy dziewczynę i jej rodzinę za pośrednictwem specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokładnie ustalić, co się stało. Ponownie apeluję do społeczności lokalnej i wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje, o kontakt. Kilka osób zgłosiło się do nas, żeby nam pomóc odpowiedzieć na zadane pytania. Dziękujemy za tę pomoc – zaznaczyła detektyw inspektor Amy Revill. I dodała: – Rozumiem niepokój, jaki ten incydent wywołał w naszej społeczności w Newark. Jednak chcę jasno powiedzieć, że zespół detektywów badający ten incydent, pracuje przez całą dobę. Ustalimy dokładnie, co się stało. Wysłaliśmy już dodatkowe patrole do monitorowania okolicy i będziemy to kontynuować.

