Oskarżono ich o sfałszowanie diagnozy i wyłudzenie w zasiłkach 734 000 funtów

Philip i Laura Borrell oraz jej matka mogą spędzić 12 lat w więzieniu po tym, jak oskarżono ich o oszustwo Hertfordshire County Council na ponad 700 000 funtów w pobranych zasiłkach, które im nie przysługiwały.

Matka Laury, Frances Noble twierdziła, że ma schorzenie neurologiczne w latach 2005-2018, zanim sama Laura powiedziała, że jest jedną z najmłodszych osób, u których zdiagnozowano demencję.

Ponad 700 000 funtów w zasiłkach

W 2017 roku Philip i Laura Borrell powiedzieli o udrękach demencji dwóch kobiet w programie ITV i nadal pobierali pieniądze od Councilu. Cała trójka została oskarżona o to, że bezprawnie pobrali łącznie 733 936 funtów w ramach zasiłku opiekuńczego, który przyznawany jest osobom potrzebującym pomocy, które chcą zorganizować i opłacić usługi opiekuńcze.

Zgubiły ich gigantyczne zakupy

Zgubą trójki Brytyjczyków okazały się gigantyczne zakupy, gdyż nie mogli się oprzeć wydawaniu dużych sum pieniędzy. Sąsiedzi stali się podejrzliwi, gdy do ich domu w Hertfordshire trafiała duża liczba paczek dla rodziny.

Jeden z mieszkańców okolicy powiedział „The Times”:

- Samochody dostawcze przez cały dzień – zamawianie wielu rzeczy, jakby pieniądze nie grały roli.

Inny miejscowy powiedział:

- Każdego dnia przyjeżdżały furgonetki Amazona. A potem pojawiło się to zupełnie nowe, najwyższej klasy Volvo. Zacząłeś myśleć: co on robi? Co ona robi?

Prawnik reprezentujący Laurę Borrell powiedział, że jego klientka zaprzecza jakimkolwiek zarzutom popełnienia przestępstwa związanego z demencją. Powiedział także „The Times”:

- W przeszłości cierpiała na poważne choroby neurologiczne i nadal cierpi z powodów zdrowotnych. Otrzymuje specjalistyczne leczenie różnych schorzeń.

