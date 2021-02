Oskarżenie o popełnienie przestępstwa w UK - jakie są twoje prawa?

Jeśli w UK zostaniesz oskarżony o popełnienie przestępstwa zostanie ci wręczony "charge sheet". W tym dokumencie zostaną przedstawione szczegóły przestępstwa, o które jesteś oskarżony. W tej sytuacji policja zdecyduje czy:

możesz iść do domu do czasu rozprawy (ewentualnie zwolnienie może być "za kaucją" - "bail" i w tym wypadku może być konieczne przestrzeganie pewnych zasad)

zostaniesz przetrzymany przez policję do czasu wniesienia sprawy do sądu na rozprawę

Twoja pierwsza rozprawa sądowa po oskarżeniu o popełnienie przestępstwa odbędzie się w "sądzie pokoju" (Magistrate`s Court) - nawet jeśli późniejsza rozprawa odbędzie się w "sądzie koronnym" (Crown Court).

Jeśli zostaniesz oskarżony o drobne przestępstwo to twoja sprawa może zostać rozstrzygnięta bez wnoszenia sprawy do sądu (to przykład "single justice procedure" - "procedury jednego wymiaru sprawiedliwości"). Jeśli otrzymasz zawiadomienie o takim postępowaniu musisz odpowiedzieć w ciągu 21 dni. Prawo w tej kwestii w Anglii różni się od tego, które obowiązuje w Szkocji i Irlandii Północnej.

Młodzi ludzie

Jeśli masz mniej niż 18 lat pierwsza rozprawa będzie zazwyczaj odbywać się w sądzie dla nieletnich. Jeśli masz mniej niż 17 lat to policja musi zadbać o to, abyś został przetrzymywany w lokalu komunalnym (jeśli to możliwe) zanim udasz się do sądu. Jeśli masz od 12 do 16 lat to policja może zdecydować o zatrzymaniu cię na komisariacie, jeśli tak uzna.

Kaucja

Po postawieniu zarzutów możesz zostać zwolniony za kaucją na posterunku policji. Oznacza to, że będziesz mógł wrócić do domu aż do rozprawy sądowej. Jeśli zostaniesz zwolniony za kaucją, być może będziesz musiał zgodzić się na takie warunki, jak:

mieszkać pod określonym adresem

nie kontaktować się z określonymi osobami

przekazać paszportu policji, abyś nie mógł opuścić Wielkiej Brytanii

zgłaszanie się na komisariat o ustalonych porach, na przykład raz w tygodniu

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych warunków możesz zostać ponownie aresztowany i trafić do więzienia w oczekiwaniu na rozprawę sądową. Gdy stawisz się na rozprawie w sądzie pokoju możesz ponownie otrzymać zwolnienie za kaucją do czasu rozpoczęcia procesu.

Istnieją również powody, dla których możesz nie otrzymać zwolnienia za kaucją. Jest mało prawdopodobne, że zostaniesz zwolniony za kaucją, jeśli:

jesteś oskarżony o poważne przestępstwo, na przykład rozbój z bronią w ręku

w przeszłości zostałeś skazany za poważne przestępstwo

w przeszłości zostałeś zwolniony za kaucją i nie trzymałeś się warunków

policja uważa, że ​​możesz nie stawić się na przesłuchanie

policja uważa, że ​​możesz popełnić przestępstwo, gdy jesteś zwolniony za kaucją

Areszt

Jeśli sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu, oznacza to, że pójdziesz do więzienia do czasu rozprawy w sądzie pokoju. Jeśli masz mniej niż 18 lat zostaniesz zabrany do bezpiecznego ośrodka dla młodych ludzi, a nie do więzienia dla dorosłych. Prawdopodobnie zostaniesz umieszczony w areszcie, jeśli:

zostałeś oskarżony o poważne przestępstwo, na przykład rozbój z bronią w ręku

w przeszłości zostałeś skazany za poważne przestępstwo

policja uważa, że nie możesz stawić się na rozprawie sądowej

policja uważa, że za kaucją możesz popełnić kolejne przestępstwo

zostałeś zwolniony za kaucją i nie dotrzymałeś warunków

Gdy stawisz się na rozprawie w sądzie pokoju, możesz zostać ponownie aresztowany do czasu rozpoczęcia procesu, nawet jeśli wcześniej przyznano ci zwolnienie za kaucją.