Osiem zmian dla kierowców, które wchodzą w życie w 2023 roku. O czym musisz wiedzieć?

Z początkiem 2023 roku kierowcy w UK będą się musieli zapoznać z nowym zestawem przepisów. Nowe zasady obejmą m.in. rozszerzenie strefy ultra niskiej emisji ULEZ w Londynie, wydłużenie korzyści dla właścicieli samochodów elektrycznych oraz korektę do podatku paliwowego.

Zobacz zmiany w przepisach dla kierowców od 2023 roku

Poniżej przedstawiamy Wam osiem nowych zmian w przepisach dla kierowców, które wchodzą w życie w 2023 roku:





Ekspansja stref ULEZ

Strefa ULEZ to inaczej strefa ultra niskiej emisji spalin (ang. Ultra Low Emission Zone), która została ustanowiona w celu poprawy jakości powietrza w Londynie. Na obszarze ULEZ kierowcy pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko są obciążani stosownymi opłatami, a to wszystko w celu ograniczenia liczby samochodów, które nie spełniają wysokich norm emisji oraz dla poprawy jakości powietrza w całej stolicy. Od 29 sierpnia tego roku strefa ULEAZ ma zostać rozszerzona po raz trzeci, co prawdopodobnie wpłynie na decyzje dotyczące transportu tysięcy kolejnych kierowców. Obecnie ULEZ występuje na obszarach w obrębie obwodnic North i South Circular, natomiast wkrótce obejmie wszystkie 33 dzielnice miasta. Osoby, których pojazdy nie będą spełniać norm emisji, muszą się liczyć z koniecznością uiszczenia dziennej opłaty w wysokości £12,50 za wjazd do strefy. Dotyczy to zarówno samochodów, jak i motocykli, furgonetek i pojazdów specjalistycznych (do 3,5 tony włącznie) oraz minibusów (do 5 ton włącznie).

Stawki opłaty paliwowej w UK

Stawki podatku paliwowego zostały obniżone wiosną zeszłego roku o 5 p na okres 12 miesięcy, by pomóc rodzinom borykającym się z kryzysem kosztów życia, w tym z wysokimi cenami paliw. Jednak obniżki skończą się w dniu 23 marca 2023 roku, a the Office for Budget Responsibility (OBR) zasugerował, że opłata paliwowa może wkrótce wzrosnąć. Plany dotyczące podatku paliwowego zostaną prawdopodobnie nakreślone przez kanclerza Jeremy'ego Hunta w budżecie wiosennym.

Opłata od pojazdów ciężarowych

Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton obciążane są opłatą za uszkodzenia dróg lub ich szybsze zużywanie ze względu na przewożony ciężar. Opłata ta została zawieszona dla samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii w trakcie pandemii Covid-19, a następnie wydłużona na 12 miesięcy w sierpniu 2022 roku. W sierpniu 2023 roku należy się spodziewać przywrócenia tej opłaty, a to oznacza, że firmy przewozowe zaczną ponosić dodatkowe koszty, z których część zapewne przerzucą na konsumentów.

Stawki za świadczenia rzeczowe

Świadczenia rzeczowe (Benefit in Kind, BiK) to towary i usługi, które pracownicy otrzymują bezpłatnie lub po znacznie obniżonych kosztach poza wynagrodzeniem. Osoby jeżdżące samochodem służbowym muszą zapłacić składkę BiK, nazywaną też podatkiem od samochodu służbowego, a jej stawka zależy od rodzaju pojazdu. Od kilku lat stawki BiK systematycznie rosną - obecnie samochód benzynowy, który emituje 100 g / km, płaci 25 proc. BiK, a przypomnijmy, że na przykład w 2013 roku stawka ta wynosiła 13 proc. Niedawno rząd zapowiedział, że stawki BiK pozostaną zamrożone do kwietnia 2025 roku, żywiąc nadzieję, że firmy będą się przerzucać na pojazdy elektryczne.

Tablice rejestracyjne

W zeszłym roku zmieniły się zasady dotyczące wyglądu napisów na tablicach rejestracyjnych, natomiast w marcu 2023 roku zostaną ogłoszone najnowsze numery. Tablice rejestracyjne zmieniają się dwa razy w roku dla nowo wyprodukowanych pojazdów, raz 1 marca i drugi raz 1 września. Od marca przyszłego roku kierowcy będą mogli zarejestrować nowy pojazd pod tablicą rejestracyjną 23. Z kolei we wrześniu nowe auta będą rejestrowane pod tablicę 73.

Program złomowania TfL

Od 30 stycznia 2023 roku londyńczycy, którzy otrzymują określone świadczenia uzależnione od stopnia niepełnosprawności i środków finansowych, będą mogli przystąpić do programu złomowania samochodów i motocykli TfL. Beneficjenci programu otrzymają dotację lub dotację plus jeden lub dwa roczne bilety na komunikację miejską. Osobny program złomowania samochodów dostawczych i minibusów będzie również dostępny dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających 10 lub mniej pracowników) i organizacji charytatywnych.

Podatek akcyzowy dla właścicieli samochodów elektrycznych

Właściciele samochodów elektrycznych będą się cieszyć stawką VED (vehicle excise duty) w wysokości 0 proc. przez kolejne dwa lata, ale od kwietnia 2025 roku zostaną objęci akcyzą. Kanclerz Jeremy Hunt ogłosił w jesiennym budżecie, że od wiosny 2025 roku pojazdy bezemisyjne nie będą już zwolnione z podatku akcyzowego.

Parkowanie na chodnikach w Szkocji

W tym roku Szkoci wprowadzą wreszcie zakaz parkowania na chodnikach. Ambitne plany zostały ogłoszone w 2019 roku, ale ich realizacja została przesunięta z powodu pandemii koronawirusa.

