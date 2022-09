Osiem kluczowych momentów z czasów panowania królowej Elżbiety II. Też wskazalibyście te wydarzenia jako najważniejsze?

Fot. Getty

Długie, ponad 70-letnie panowanie królowej Elżbiety II, upstrzone było ważnymi wydarzeniami i datami. Ale które z nich były w trakcie zasiadania monarchini na brytyjskim tronie przełomowe? O których poddani będą jeszcze długo pamiętać?

Poniżej zebraliśmy dla Was osiem wydarzeń, które są powszechnie uważane przez ekspertów za kluczowe momenty w trakcie panowania królowej Elżbiety II. Zobaczcie, czy wytypowalibyście te same zdarzenia jako przełomowe w historii zasiadania Elżbiety II na brytyjskim tronie.

1. Koronacja Elżbiety II w 1953 roku

Elżbieta II miała zaledwie 11 lat, gdy w 1937 roku obserwowała ceremonię koronacji swojego ojca, króla Jerzego VI. Niespodziewana śmierć monarchy sprawiła, że księżniczka Elżbieta wstąpiła na tron w wieku zaledwie 26 lat, a jej koronacja w Opactwie Westminsterskim była pierwszą tego typu ceremonią transmitowaną w telewizji, którą obejrzały miliony ludzi nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na całym świecie.

2. Rozwód księcia Karola i Diany w 1996 roku

Książę Karol i Diana rozstali się w 1992 roku, a trzy lata później Diana udzieliła Martinowi Bashirowi słynnego wywiadu telewizyjnego, w którym ujawniła romans Karola z Camillą Parker Bowles. To doprowadziło do rozwodu pary w 1996 roku – nieoficjalnie, z polecenia królowej, która nakazała swojemu synowi zakończenie 14-letniego, pełnego niepowodzeń małżeństwa. W owym czasie wszystko, co działo się wokół księcia Karla i Diany, było dla rodziny królewskiej potężnym skandalem.

3. Śmierć Diany w 1997 roku po wypadku w Paryżu

Śmierć ukochanej przez Brytyjczyków księżnej Diany była prawdopodobnie największym ciosem, jakiego monarchia brytyjska doznała w II połowie XX wieku. Reakcja Elżbiety II, która o wypadku dowiedziała się na zamku Balmoral w Szkocji (w tym samym, w którym 8 września zmarła), była powszechnie krytykowana, zwłaszcza przez brytyjskie tabloidy. Na wieść o śmierci Diany królowa nie wróciła natychmiast do Londynu i nie zezwoliła na wywieszenie nad Pałacem Buckingham czarnej flagi.

4. Śmierć księżniczki Małgorzaty i królowej matki w 2002 roku

Księżniczka Małgorzata i królowa matka zmarły w 2002 roku w odstępie zaledwie jednego miesiąca. Obie, poza księciem Filipem, były najbliższymi przyjaciółkami i doradczyniami monarchini, dlatego ich odejście dosłownie złamało Elżbiecie II serce.

5. Diamentowy Jubileusz w 2012 roku

Królowa Elżbieta była dopiero drugim brytyjskim monarchą, który dotrwał do Diamentowego Jubileuszu w 2012 roku (60 lat panowania). Elżbieta podążyła tym samym śladami swojej wielkiej praprababki, królowej Wiktorii i pozwoliła sobie w związku z tym na świętowanie w wielkim stylu.

6. Megxit i afera z udziałem księcia Andrzeja w 2019 roku

Zarówno Megxit, czyli odsunięcie się na przełomie 2019/2020 roku od rodziny królewskiej ulubonego wnuka królowej, księcia Harry'ego, jak i afera o podłożu seksualnym z udziałem księcia Andrzeja, ulubionego syna królowej, pozostawiły monarchinię głęboko przygnębioną. W obu przypadkach królowa zachowała jednak dyplomatyczne milczenie, pozbawiając jedynie Harry'ego i Andrzeja kolejnych funkcji.

7. Epidemia Covid-19 w 2020 roku

Pandemia Covid-19 w 2020 roku wstrząsnęła brytyjskim społeczeństwem, pozamykanym w domach przez kolejne lockdowny. Ale w jednym z wystąpień telewizyjnych monarchini powiedziała swoim rodakom: „Spotkamy się ponownie” (ang. “We will meet again”). Zdanie to szybko stało się jednym z najważniejszych haseł pandemii.

8. Śmierć księcia Filipa

