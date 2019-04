Organizacje pomocowe biją na alarm: Rekordowa liczba Brytyjczyków korzysta z pomocy banków żywności przez wadliwy system świadczeń socjalnych!

Fot. Getty

Organizacje pomocowe biją na alarm – w zeszłym roku liczba Brytyjczyków korzystających z doraźnej pomocy w bankach żywności zwiększyła się aż o 20 proc.! Eksperci nie mają wątpliwości, że za zwiększonym zapotrzebowaniem mieszkańców Wysp na pomoc żywnościową stoi wadliwy system świadczeń socjalnych.

Z danych opublikowanych przez Trussel Trust (największą organizację w UK prowadzącą banki żywności) wynika, że w okresie od marca 2018 r. do marca 2019 r. organizacja wydała 1 583 668 paczek żywności mogących zaspokoić zapotrzebowanie żywnościowe niewielkiej rodziny na okres 3 dni. W porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost aż o... 19 proc.!

Jak podała Trussel Trust aż 577 618 paczek zostało wydanych dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych dzieci, co tylko wzmaga niepokój dotyczący rosnącego ubóstwa na Wyspach właśnie wśród najmłodszych. Tym bardziej, że z ostatnich danych rządowych wynika, iż liczba nieletnich mieszkańców UK żyjących w ubóstwie wzrosła o 200 000 i osiągnęła wartość 3,7 mln.

Margaret Greenwood, minister ds. pracy i emerytur w gabinecie cieni, ujawnione przez Trussel Trust dane nazwała szokującymi. - Zapotrzebowanie na paczki żywnościowe w jednym z najbogatszych państw świata jest haniebne – powiedziała w ostrych słowach. - Nikt w naszym społeczeństwie nie powinien być zmuszany do zwracania się do banków żywności, aby przeżyć. Pomimo podejmowanych przez ministrów prób wyjaśnienia problemu korzystania z banków żywności [przez mieszkańców UK], Trussell Trust mówi wyraźnie, że kluczowe w tym wszystkim są cięcia w ubezpieczeniach społecznych i dochodzące do 5 tygodni oczekiwanie na wypłatę zasiłku Universal Credit – dodała.

Zatrważające statystyki skomentowała także dyrektor Trussell Trust Emma Revie.- Nasz system zasiłków powinien nas chronić przed popadnięciem w biedę. Universal Credit powinien być tej ochrony częścią, ale obecnie pięciotygodniowy okres oczekiwania na wypłatę zasiłku pozostawia wiele rodzin bez środków na pokrycie podstawowych potrzeb – powiedzała Revie. - Naszym priorytetem jest ponaglanie rządu, aby zniósł ten pięciotygodniowy okres oczekiwania i tym samym ulżył tysiącom gospodarstw domowych. W końcu niedopuszczalne jest, aby ludzie w pierwszej kolejności musieli korzystać z banków żywności. Żadna organizacja charytatywna nie może zastąpić godności zwiazanej z posiadaniem odpowiedniego zabezpieczenia finansowego – dodała.

