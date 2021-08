Organ nadzorczy zbada „nieuczciwe praktyki” dostawców testów PCR. Podróżujący do UK wreszcie zapłacą mniej?

Fot. Getty

Brytyjski organ nadzorczy zajmie się wygórowanymi cenami testów PCR, oferowanych przez część dostawców w UK. Czy testy dla podróżnych wreszcie będą tańsze?

Dostawcy testów PCR pobierają od brytyjskich podróżnych średnio 75 funtów za osobę za jeden test. Jest to około dwa razy więcej niż w innych europejskich krajach. Dlaczego? Zbada to komisja nadzorcza.

Co ciekawe, zachodzą także znaczące różnice w cenach testów oferowanych przez różnych dostawców w obrębie UK. Ceny dostawców wymienionych na rządowych stronach wahają się od 17 do 399 funtów. W związku z dużymi rozbieżnościami i niepokojącymi doniesieniami o „nieuczciwych” praktykach Competition and Markets Authority (CMA) zajmie się sprawą.

Testy dla podróżnych wreszcie będą tańsze?

Jak donosi „The Sunday Times”, dochodzenie zostanie przeprowadzone na skutek prośby, skierowanej do CMA przez ministra zdrowia, Sajida Javida. Minister zwrócił się do CMA z prośbą o zbadanie sprawy cen testów dla podróżnych w UK po tym, jak pojawiły się doniesienia o „wyzyskujących” i „nieuczciwych” praktykach.

Przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii aktualnie każdy podróżny, (nie licząc małych dzieci), ma obowiązek wykonać na własny koszt dwa lub trzy testy. Podróżni z green list oraz w pełni zaszczepieni lub niepełnoletni podróżni z amber list muszą wykonać jeden test przed podróżą (może być antygenowy, czyli tańszy) oraz jeden test drugiego dnia po przybyciu do UK (musi to być test PCR). Pozostali podróżni z amber list oraz z red list muszą wykonać dodatkowo drugi test PCR, ósmego dnia pobytu w UK.