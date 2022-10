Świetna wiadomość dla posiadaczy kont oszczędnościowych w UK. Oprocentowanie na rekordowym poziomie

Fot: Pxhere

Średnie stawki oprocentowania oferowane na niektórych rachunkach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy poziom od prawie dekady, a na dodatek dostępny jest szerszy wybór produktów bankowych tego typu.

Analiza ofert brytyjskich banków wykazała, że ​​średnie stawki oprocentowania na rachunkach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy poziom od prawie dekady. Jak podaje serwis Moneyfacts.co.uk średnie oprocentowanie konta "easy access" znajduje się na najwyższym poziomie od 2012, gdy wynosiło ono 0,87 procenta. Obecnie znajduje się na poziomie sięgającym 0,84 procent, jak czytamy na łamach "The Daily Mirror". Jeszcze rok temu, we wrześniu 2021 roku, ten sam wskaźnik wynosił zaledwie 0,17 proc. Znów opłaca się oszczędzać? Na pewno bardziej, niż jeszcze rok temu! Co więcej, po tym jak Bank of England zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych i w kontekście nadal rosnących kosztów życia, w UK wybór dostępnych produktów oszczędnościowych stał się jeszcze szerszy.

Znów opłaca się oszczędzać?

Według wyliczeń rzeczonego portalu Moneyfacts na rynku w chwili obecnej dostępnych jest 1754 ofert oszczędnościowych, w tym rachunków ISA (Indywidual Savings Account). To największa ilość tego typu produktów od marca 2020 roku, a więc od czasu wybuchu pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wówczas, dostępnych było 1768 ofert na rynku. Dodajmy również, iż średnie oprocentowanie rachunków easy acces ISA wynosi obecnie 0,92 procent i pozostaje najwyższe od 2019 roku.

Warto również dodać, iż "mrożąc" swoje oszczędności na cały rok średnie oprocentowanie sięga już aż 2,29 procent w ramach obligacji na takie właśnie okres czasu (one-year bond). I znów, mamy do czynienia z średnią na najwyższym poziomie od listopada 2012 roku.

W UK rośnie oferta produktów oszczędnościowych i oprocentowanie kont easy acces

Według ekspertki ds. finansów Rachel Springall z Moneyfacts konkurencja w ramach rocznych obligacji stałych (fixed bonds) pozostaje bardzo silna, a średni zwrot przekracza dwa procent po raz pierwszy od dekady. "Obecna średnia odzwierciedla gorący rynek w sierpniu, kiedy średni wzrost sięgnął 0,32 punktu procentowego miesiąc do miesiąca i był największą miesięczną poprawą od początku naszych wyliczeń" - komentowała.

