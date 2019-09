Opozycja jednoczy się ws. przyspieszonych wyborów: Chcą zablokować rządowy wniosek, by zabezpieczyć kolejne opóźnienie Brexitu

Fot. Getty

W piątek odbyły się międzypartyjne rozmowy brytyjskich partii opozycyjnych. Jeremy Corbyn i liderzy pozostałych ugrupowań zobowiązali się do zablokowania w poniedziałek rządowego wniosku dotyczącego przedterminowych wyborów powszechnych, by zabezpieczyć kolejne opóźnienie Brexitu.

Jeremy Corbyn przewodził serii rozmów z liderami partii opozycji. W wyniku dyskusji uzgodniono, że opozycja nie zezwoli na wybory, dopóki rząd nie zagwarantuje kolejnego opóźnienia Brexitu w przypadku fiaska negocjacji z Unią Europejską.

Rząd Wielkiej Brytanii złożył już po raz drugi wniosek na podstawie ustawy o parlamentach na czas określony z 2011 roku, prosząc deputowanych o zatwierdzenie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Jednak aby wniosek został przyjęty, wymagane jest poparcie aż 2/3 głosów całej Izby Gmin. Zatem zatwierdzenie wyborów nie jest możliwe bez głosów opozycji.

Zanim międzypartyjne rozmowy się zakończyły, opozycja, a nawet sama Partia Pracy, pozostawała podzielona w kwestii poparcia dla rządowego pomysłu dotyczącego wyborów. Niektórzy twierdzili, że zabezpieczenie przez brytyjski parlament ustawy blokującej 'no deal' jest wystarczające, by podjąć ryzyko wyborów jeszcze przed terminem Brexitu. Inni nalegali jednak na zabezpieczenie ewentualnego opóźnienia Brexitu również ze strony Unii Europejskiej - która jak dotąd nie wyraziła jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, a Francja pozostaje sceptyczna w stosunku do kolejnego opóźnienia Brexitu.