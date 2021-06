Przedłużenie lockdownu: Jakie zasady będą obowiązywać od 21 czerwca w Anglii?

Fot. Getty

Boris Johnson potwierdził czterotygodniowe opóźnienie zakończenia lockdownu w Anglii. Nie oznacza to jednak, że nie będzie zmian w restrykcjach - wręcz przeciwnie. Oto, jakie zasady lockdownu w Anglii zostaną złagodzone od 21 czerwca, a jakie będą obowiązywać nadal.

Lockdown w Anglii nie zakończy się zgodnie z planem przedstawionym przez rząd w lutym tego roku. W poniedziałek wieczorem Boris Johnson potwierdził przedłużenie restrykcji o cztery tygodnie, czyli do 19 lipca 2021. Jednak pierwsza rewizja restrykcji powinna nastąpić po dwóch tygodniach, czyli około 5 lipca - i wtedy rząd będzie mógł zadecydować na przykład o zaostrzeniu lub wcześniejszym zniesieniu niektórych ograniczeń.

Co więcej, wbrew pozorom, przedłużenie lockdownu nie oznacza wcale, że od 21 czerwca nie nastąpią żadne zmiany w zestawie zasad lockdownowych w Anglii. Jakie zatem zmiany restrykcji ogłoszono? Co stanie się dozwolone, a co pozostanie zabronione od 21 czerwca w Anglii?

Które zasady lockdownu zostaną złagodzone 21 czerwca w Anglii?

Pomimo odsunięcia aż o miesiąc całkowitego wyjścia z lockdownu, niektóre dotychczasowe obostrzenia zostaną poluzowane w poniedziałek 21 czerwca. Główne złagodzenie restrykcji obejmie:

zniesione zostanie ograniczenie liczby gości weselnych - według aktualnych zasad limit na weselach wynosi 30 osób; pomimo zniesienia tego limitu, lokale organizujące wesela będą musiały przeprowadzić ocenę ryzyka epidemicznego i wyznaczyć maksymalną liczbę gości tak, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego

rezydenci domów opieki nie będą już mieli obowiązku poddania się samoizolacji po opuszczeniu domy opieki; będą też mogli wyznaczyć jedną osobę („niezbędnego opiekuna”), który będzie miał prawo odwiedzać ich nawet wtedy, gdy będą przebywać na samoizolacji

dzieci będą mogły brać udział w wycieczkach (np. w obozach harcerskich czy szkołach letnich) z nocowaniem - jednak grupy będą mogły liczyć do 30 osób

kontynuowany będzie program pilotażowy dotyczący masowych imprez, obejmujący między innymi mecze Euro 2020, a także inne wydarzenia sportowe i artystyczne.

Nie jest wykluczone, że zmian przed 21 czerwca zostaną ogłoszone również inne zmiany zasad lockdownu w Anglii.

Jakie zasady lockdownu pozostaną w Anglii po 21 czerwca?

Jakie zasady lockdownu pozostaną w mocy po 21 czerwca 2021? Przede wszystkim przedłużenie lockdownu w Anglii obejmie następujące restrykcje:

spotkania wewnątrz pomieszczeń dozwolone w grupach do sześciu osób (lub więcej osób przy ograniczeniu do dwóch gospodarstw domowych)

restauracje i puby mogą obsługiwać klientów jedynie przy stolikach (na zewnątrz i wewnątrz)

limit publiczności w teatrach i kinach - maksymalnie 50 proc. zajętych miejsc

zasada dystansu społecznego pozostaje w mocy

kluby noce pozostają zamknięte.

Więcej szczegółowych informacji o zasadach lockdownu w Anglii od 21 czerwca, można znaleźć na stronach rządowych: Coronavirus restrictions: what you can and cannot do.

Jakie zmiany zasad lockdownu nastąpiły 17 maja?

Przypomnijmy, że w ramach wcześniejszego etapu wychodzenia z lockdownu, który w Anglii nastąpił w poniedziałek 17 maja, nastąpiły między innymi poniższe zamiany:

dozwolone stają się spotkania towarzyskie wewnątrz pomieszczeń, domów w grupach do 6 osób z trzech gospodarstw domowych (dozwolone zostawanie na noc)

spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu możliwe w grupach do 30 osób

w weselach, stypach i innych przyjęciach lub uroczystościach ważnych życiowo może uczestniczyć do 30 osób

limit osób uczestniczących w pogrzebie zależy od wielkości pomieszczenia - musi być możliwość zachowania 2-metrowego dystansu społecznego

pensjonariusze domów opieki mogą wskazać do 5 osób odwiedzających; w jednej wizycie może uczestniczyć dwóch gości; każdy gość musi mieć negatywny wynik testu

w kwestii podróży zagranicznych przestaje obowiązywać zakaz niekoniecznych podróży i zaczyna obowiązywać system sygnalizacji świetlnej dla przyjezdnych.

