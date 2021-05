Opóźnienie końca lockdownu o parę tygodni – jest zalecenie doradcy rządowego. Teraz mamy "zafałszowane poczucie bezpieczeństwa"

Ostatni etap wychodzenia z lockdownu zaplanowany na 21 czerwca powinien zostać opóźniony o parę tygodni, ze względu na istniejące obecnie duże zagrożenie trzeciej fali zachorowań – powiedział doradca rządowy, prof. Ravi Gupta, który uważa, że mamy teraz "zafałszowane poczucie bezpieczeństwa".

- Przy ustanawianiu tej daty [ostatniego etapu luzowania restrykcji – przyp. red.], nie brano pod uwagę faktu, że będziemy mieć nową mutację na horyzoncie – powiedział prof. Ravi Gupta w BBC Radio 4’s Today.

Opóźnienie zakończenia lockdownu

Według profesora mikrobiologii klinicznej na Uniwersytecie w Cambridge i członka New and Emarging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) premier Boris Johnson powinien opóźnić termin zakończenia lockdownu, zaplanowany na 21 czerwca, o parę tygodni, żeby zapobiec trzeciej fali zachorowań.

- Wydaje mi się, że problemem jest to, że niewiele nam brakuje do osiągnięcia poziomu szczepień, który pozwoli nam na opanowanie wirusa. I wydaje mi się, że ludzie wcale nie mówią, abyśmy zrezygnowali z tego, co mieliśmy zrobić 21 czerwca, ale aby to opóźnić o parę tygodni, gdy zgromadzimy więcej informacji i będziemy mogli spojrzeć na rozwój sytuacji w jaśniejszy sposób. (…) Jeśli spojrzymy na koszty i korzyści popełnienia błędu, wydaje mi się, że zdecydowanie przemówią za opóźnieniem – powiedział Gupta.

"Zafałszowane poczucie bezpieczeństwa"

W ubiegłym tygodniu Matt Hancock przyznał, że ponad połowa zachorowań w Wielkiej Brytanii dotyczy mutacji indyjskiej wirusa. Ministrowie ciągle zwlekają z podaniem informacji na temat podtrzymania wyznaczonej daty 21 czerwca na zakończenie lockdownu lub jej ewentualnego opóźnienia. Zaznaczają przy tym, że nadal czekają na więcej danych, które pozwoliłyby na lepszą ocenę obecnej sytuacji.

Według profesora Gupta mamy już do czynienia w Wielkiej Brytanii z oznakami trzeciej fali zachorowań. Podkreślił także, że fala ta może rozwijać się powoli ze względu na masowe szczepienia. Jak twierdzi, sukces związany z masowymi szczepieniami może stworzyć „fałszywe poczucie bezpieczeństwa na pewien czas… i to jest niepokojące”.