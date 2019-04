Oporny na leki grzyb zabił w UK już 8 osób! Lekarze alarmują, że drożdżak z łatwością przenosi się z człowieka na człowieka

Fot. Getty

Nowy gatunek grzyba Candida auris zabił już w Wielkiej Brytanii przynajmniej 8 osób. Jak twierdzą eksperci, grzyb ma duży potencjał epidemiczny.

Grzyb Candida auris został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2009 r. w Japonii. Jak jednak twierdzą epidemiolodzy, ten nowy gatunek drożdżaka z rodzaju Candida rozprzestrzenił się na inne kontynenty w ciągu zaledwie dekady, a w samej tylko Wielkiej Brytanii został wykryty w 25 szpitalach. Po dokładnych badaniach ustalono, że w UK z powodu zakażenia grzybiczego wywołanego przez Candida auris zmarło 8 osób. 50 osobom udało się pokonać infekcję, a u ok. 200 osób wykazano obecność drożdżaka na powierzchni skóry.

Candida auris atakuje przede wszystkim osoby o upośledzonej odporności, przebywające w szpitalach. Drożdżak szerzy się poprzez kontakt ze skażonymi powierzchniami szpitalnymi i sprzętem, a także z łatwością przenosi się z człowieka na człowieka. Obecnie lekarze szacują, że śmiertelność w przebiegu zakażeń grzybem Candida auris (opornego na flukonazol) jest wysoka i sięga od 30 do 72 proc.

- To co sprawia, że Candida auris jest dość wyjątkowy to to, że przenosi się on z łatwością z człowieka na człowieka. Gdy dostanie się do krwiobiegu, to zaczyna krążyć i namnażać się, powodując posocznicę [zatrucie krwi]. Komórki drożdżaka mogą również odkładać się w narządach, wątrobie, śledzionie, mózgu, powodując ropnie lub uszkadzając serce – powiedział rzecznik Public Health England na łamach dziennika „The Sun”.

