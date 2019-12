Opłaty za brytyjskie obywatelstwo: Sąd Najwyższy stwierdził, że Home Office nie ma prawa pobierać £1,012 za rejestrację dziecka

Sąd wezwał Home Office do ponownego oszacowania opłat i do kierowania się dobrem i interesem dzieci.

Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł że standardowa opłata za rejestrację dziecka jako brytyjskiego obywatela, wynosząca 1 012 funtów, a naliczana przez Home Office, jest niezgodna z prawem. Sąd stwierdził, że istnieje „mnóstwo dowodów” na to, że tak wysoka opłata uniemożliwia wielu dzieciom otrzymanie obywatelstwa, mimo że spełniają kryteria.

W brytyjskim Sądzie Najwyższym ogłoszono przełomowy wyrok, stwierdzający, że Home Office nie ma prawa pobierać opłaty w wysokości 1 012 funtów za obywatelstwo dziecka. Amnesty International określiło opłatę jako „bezwstydne” poszukiwanie zysku.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii przebywa w tym roku około 120 000 dzieci bez obywatelstwa brytyjskiego, z czego około 65 000 to dzieci imigrantów, które urodziły się na Wyspach. W 2018 roku do Home Office wpłynęło ponad 40 000 wniosków o rejestrację dziecka jako brytyjskiego obywatela. Organizacje pozarządowe alarmują, że z powodu wysokich opłat, wielu rodzin nie stać na to, by sformalizować sytuację dziecka na Wyspach - mimo że spełnia ono kryteria konieczne do otrzymania brytyjskiego paszportu.

W drugiej połowie listopada tego roku do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek przeciw Home Office, w którym Amnesty International oraz rodzice dwójki dzieci urodzonych w UK zwrócili się do sądu o zbadanie, czy opłata w wysokości 1 012 funtów za rejestrację dziecka w systemie Project for the Registration of Children as British Citizens (PRCBC), jest zgodna z prawem.

Jak się okazało, sąd stwierdził, że opłata ta jest bezprawna, ponieważ realne koszty administracyjne związane z procedurą nadania obywatelstwa i wydania paszportu dziecku, wynoszą jedynie 372 funty. Zatem na każdej aplikacji ministerstwo zyskiwało 640 funtów. Według Home Office nadwyżka ta miała służyć finansowaniu innych zadań imigracyjnych ministerstwa.

Sąd uznał jednak, że nie jest to wystarczające uzasadnienie, ponieważ znaleziono „mnóstwo dowodów” na to, że tak wysoka opłata uniemożliwia wielu dzieciom otrzymanie obywatelstwa, mimo że spełniają kryteria. W konsekwencji dzieci te często pozostają społecznie „wyobcowane, wykluczone”, są też przez to „nie w pełni zasymilowane z kulturą i strukturą społeczną Wielkiej Brytanii”.

W swoim wyroku Sąd Najwyższy wezwał Home Office do ponownego przleiczenia opłat za obywatelstwo i do zapewnienia, że ministerstwo będzie od teraz kierowało się przede wszystkim dobrem i interesem dzieci. Sąd znaczył, że interesem dziecka, które spełnia kryteria do otrzymania brytyjskiego obywatelstwo, jest możliwość zarejestrowania się w systemie jako obywatel UK.

