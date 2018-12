Opłaty ULEZ - ponad milion kierowców w UK będzie płacić £12.50 za jeżdżenie po Londynie

Ponad milion kierowców mieszkających w Londynie będzie płacić dziennie £12,50 w ramach opłaty za poruszanie się w strefach ultra-niskiej emisji. "ULEZ fee" ma przynosić TfL zysk sięgający 1.5 miliarda funtów rocznie!

Jak czytamy na łamach "Timesa" opłaty za możliwość wjazdu do londyńskich "stref ultra-niskiej emisji" ("ultra-low emission zone" - w skrócie właśnie ULEZ) mają być prawdziwym ratunkiem nie tylko dla stołecznego powietrza, ale i dla budżetu Transport for London (TfL). Perspektywy finansowe dla operatora systemu transportu zbiorowego w Wielkim Londynie wyglądają marnie po tym, jak rząd obciął finansowanie, a burmistrz Sadiq Khan zdecydował się na "zamrożenie" cen biletów dla mieszkańców korzystających ze komunikacji publicznej. Skądś jednak TfL pieniądze musi brać - wygląda na to, że będzie je brał z kieszeni kierowców...

Plany dotyczące rozwoju sieci ULEZ przedstawiono na poniższej grafice:

Jak widać pierwsze strefy ultra-niskiej emisji zostaną wprowadzone już w kwietniu 2019 roku w ścisłym centrum Londynu, w rejonie tożsamym z tym, gdzie pobiera się Congestion Charge. Opłaty ULEZ będą obowiązywały siedem dni tygodniu, przez 24 godziny, każdego dnia roku. Stawka £12.50 będzie dotyczyła większości pojazdów (samochodów, motorów, vanów do 3.5 tony), natomiast kierowcy ciężarówek i autobusów powyżej 3.5 tony zapłacą aż 100 funtów!

W dwa lata później strefa ultra-niskiej emisji zostanie rozszerzona. Od 25 października 2021 roku będzie obejmować większy obszar dróg w środkowym Londynie. Z kolei 26 października 2010 zostanie wprowadzona strefa LEZ ("low emission zone") obejmująca niema cały Londyn.

Według "The Times" TfL w ramach rzeczonych opłat zarobi od 700 milionów do 1,5 miliarda funtów rocznie. - Obiecałem, że uda się rozwiązać problem haniebnego zanieczyszczenia powietrza, a dzisiejsza decyzja ratusza stanowi potwierdzenie dalszego rozwoju naszych planów dotyczących rozszerzenia stref ULEZ na północ i południe - komentował wczoraj Sadiq Khan.