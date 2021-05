Opłata za plastikową reklamówkę w angielskim sklepie wzrośnie DWUKROTNIE

Opłata za kupno plastikowej siatki w sklepie w Anglii została podwyższona z 5 pensów do 10 pensów. Będzie ona również dotyczyła wszystkich angielskich sklepów, nie tylko wielkich sieciówek. Zmiany te wejdą w życie z dniem 21 maja 2021.

Opłata w wysokości 5 pensów od zakupu wykonanej z plastiku siatki została wprowadzona w Anglii w roku 2015. Od tego czasu ich zużycie spadło o ponad 95%. Według oficjalnych statystyk przeciętny mieszkaniec Anglii, który zakupy robi głównie w supermarketach, w ciągu całego roku zużywa cztery takie reklamówki. Jeszcze w 2014 roku było ich aż 140. Zdaniem brytyjskiej minister środowiska Rebecci Pow ta inicjatywa okazała się "fenomenalnym sukcesem". Teraz, wszyscy sprzedawcy detaliczni zostaną "obciążeni" tym obowiązkiem i władze UK spodziewają się, że zużycie jednorazowych toreb na zakupy spadnie o 70-80% w małych i średnich sklepach.

Plasitkowe siatki w sklepach zdrożeją

"Wiemy, że musimy pójść dalej, aby chronić nasze środowisko naturalne i oceany, dlatego teraz rozszerzamy tę opłatę na wszystkie firmy zajmujące się handlem detalicznym” - komentowała minister Pow, cytowana przez serwis informacyjny BBC. "Apeluje do wszystkich sprzedawców detalicznych różnej wielkości, aby upewnili się, że są gotowi na te zmiany. Chcemy wspólnie pracować nad ekologicznymi rozwiązaniami, mającymi na celu zwalczanie plagi odpadów z tworzyw sztucznych".

W jaki sposób do tych zmian odnoszą się małe i średnie sklepy? "Bardzo cieszymy się z włączenia lokalnych sklepów i innych małych firm do odnoszącego sukcesy systemu, który nie tylko pomaga środowisku, ale jest również doskonałym sposobem dla sprzedawców detalicznych na zbieranie środków dla lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych" - komentował dyrektor generalny Association of Convenience Stores, James Lowman.

Zarządzone przez władze UK zmiany dotkną wszystkie sklepy w Anglii, nie tylko supermarkety

Dodajmy także, że w ostatnich latach wszystkie "duże" sieci supermarketów próbowały ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych. Waitrose obecnie testuje całkowitą likwidację toreb "for life" kosztujących 10 pensów z kilku swoich sklepów. W Morrisons trwają poszukiwania "papierowej" alternatywy dla plastikowych siatek.

W Sainsbury's podniesiono cenę do 20 pensów, aby zniechęcić klientów do kupowanai kolejnych. W dodatku są wykonanie w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Tesco podniosło cenę siatek "for life" do 20 pensów we wrześniu 2020 roku i zrezygnował całkowicie ze sprzedaży jednorazówek.