Opłata w wysokości £1 012 za nadanie dziecku brytyjskiego obywatelstwa jest BEZPRAWNA! Sąd oddalił apelację Home Office

Fot. Getty

Sąd Apelacyjny w Londynie oddalił dziś apelację Home Office ws. opłaty pobieranej za nadanie dziecku brytyjskiego obywatelstwa. Decyzja sądu oznacza koniec długiej batalii o zmniejszenie tejże opłaty, która tysiącom dzieci skutecznie zamknęła drogę do stania się Brytyjczykiem.

Wyrok w sprawie wysokości opłaty za nadanie dziecku imigrantów, urodzonemu na terenie Wielkiej Brytanii, obywatelstwa brytyjskiego, zapadł w grudniu 2019 r. Wówczas sąd High Court orzekł, że opłata ta, w wysokości £1 012, jest zdecydowanie zbyt wysoka. Sędziowie przychylili się do argumentów aktywistów z inicjatywy Project for the Registration of Children as British Citizens (PRCBC), która udowodniła, że cała procedura związana z nadaniem obywatelstwa i wydaniem paszportu takiemu dziecku kosztuje zaledwie £372. A także że resztę – w wysokości £640, Home Office wykorzystuje do finansowania innych zadań imigracyjnych.

Sąd oddalił apelację Home Office

Home Office odwołał się od wyroku sądu High Court twierdząc, że opłata w wysokości £1 012 wcale nie działa na szkodę dzieci imigrantów. Co więcej, ministerstwo wcale nie uważało, jakoby wysokie koszty związane z nabyciem obywatelstwa przez dzieci imigrantów urodzonych w UK prowadziły do ich „wyobcowania i wykluczenia”, a także jakoby uniemożliwiały im „pełne zasymilowanie się z kulturą i strukturą społeczną Wielkiej Brytanii”. Ale Sąd Apelacyjny oddalił właśnie apelację Home Office w tej sprawie i utrzymał w mocy wyrok High Court.

Aktywiści skupieni wokół inicjatywy Project for the Registration of Children as British Citizens nie kryli zadowolenia z dzisiejszej decyzji sądu. Mówili o „kolejnym pozytywnym kroku” w tej sprawie i zapowiadali dalszą walkę na rzecz usuwania barier w rozwoju dla dzieci imigrantów.