Opiekunki w żłobkach w Anglii odpowiedzialne za większą ilość dzieci - czy te zmiany wejdą w życie?

Rząd UK przymierza się do niekorzystnych zmian dla rodziców przedszkolaków

Planowane zmiany w funkcjonowaniu żłobków i innych placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi polegające na zwiększeniu odpowiedzialności opiekunów wcale nie zmniejszą kosztów ponoszonych przez rodziców.

Jak ostrzega organizacja charytatywna Early Years Alliance planowane przez władze zmiany w zasadach funkcjonowania placówek opiekuńczych, takich jak przedszkola czy żłobki, są pozbawione jakichkolwiek podstawmerytorycznych. Rząd Borisa Johnsona chce rozszerzyć odpowiedzialność opiekunów i sprawić, aby mogli zajmować się większą liczbą dzieci. W chwili obecnej na jedną osobę dorosłą "przypada" maksymalnie czterech dwulatków. W Szkocji prawo pozwala na opiekę nad piątką brzdąców i właśnie w tym kierunku władze w Londynie chcą pójść. Z danych zebranych przez Early Years Alliance spośród ponad 5800 żłobków i przedszkoli, które udzieliły odpowiedzi w ankiecie, aż 4309 placówek było zdecydowanie przeciwko takim planom, a kolejne 398 były w pewnym stopniu przeciwne planom.

Zmiany w tym zakresie jeszcze nie są przesądzone. Will Quince, minister ds. dzieci i rodzin, odwiedził Szkocję – gdzie edukacja pozostaje w gestii lokalnych władz – oraz analizuje sytuację w innych krajach europejskich, zanim ruszy z konsultacjami społecznymi w tej kwestii.

Na łamach BBC przytoczono opinię matki czwórki dzieci, która uważa, że takie zmiany nie przyniosą nic dobrego. Ashlie Walker zaznacza, że opieka nad tak dużą gromadką dzieciaków to duże wyzwanie. „To dla nich za dużo” – mówi Ashlie wprost.„To wywiera na nich zbyt dużą presję. Nie jest w porządku prosić ich o to”.

Rodzice i eksperci ostrzegają, że nie tędy droga

Według Institute for Fiscal Studies zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności opiekunów nie pomogą rodzinom, które zmagają się w obecnej sytuacji z problemami finansowymi. Prawie jedna czwarta rodzin, których dochód gospodarstwa domowego wynosi od 20 000 do 30 000 funtów rocznie, wydaje ponad 100 funtów tygodniowo na opiekę nad dziećmi. IFS twierdzi, że stanowi to ponad 17% ich dochodu przed opodatkowaniem.

Według tego ośrodka proponowane zmiany przyniosłyby korzyści głównie dobrze zarabiającym rodzicom młodszych dzieci w najdroższych częściach kraju.