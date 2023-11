Praca i finanse Operator telefonii komórkowej podniósł koszt pakietu roamingowego o 150 proc.

Klienci operatora telefonii komórkowej EE oniemieli, gdy dowiedzieli się, że pakiet roamingowy w krajach UE będzie ich kosztował nie 10 funtów, jak dotychczas, ale 25 funtów. Do tak drastycznej podwyżki doszło na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy.

Roaming w UE znacznie droższy

Operatorzy telefonii komórkowej Tesco Mobile, Giffgaff, O2 i Virgin nie pobierają dodatkowych opłat za korzystanie z telefonów komórkowych w krajach Unii Europejskiej. Tymczasem operator EE nie tylko wprowadził taką opłatę, ale teraz podwyższył ją aż o 150 proc. Początkowo pakiet na roaming w krajach UE kosztował 10 funtów miesięcznie. Natomiast teraz użytkownicy EE będą musieli zapłacić za taką usługę aż 25 funtów. To rzecz jasna doprowadziło wielu klientów operatora do wrzenia.

Oprócz EE opłaty za roaming wprowadzili też operatorzy Three i Vodafone. Przedstawiciele EE poinformowali dziennikarza „The Guardian”, że wzrost cen odzwierciedla „zwiększone koszty świadczenia usług roamingu oraz inwestycji w sieć i obsługę klienta w Wielkiej Brytanii”. EE broni się także, że operator zapewnia lepsze warunki korzystania z sieci komórkowej klientom podróżującym poza Europę kontynentalną. „Karnet Roam Abroad Pass zapewnia również znaczne oszczędności klientom podróżującym do Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku lub Nowej Zelandii. A roaming do tych miejsc docelowych jest objęty pakietem” – czytamy w oświadczeniu EE.

Przeczytaj też:

Skandaliczny błąd w naliczaniu emerytur dla tysięcy kobiet admiral tax

Klienci EE są oburzeni zwiększonymi kosztami roamingu

Klienci EE nie kryją oburzenia tak wysokimi opłatami związanymi z korzystaniem z telefonu na obszarze Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że niektóre sieci, takie jak np. Tesco Mobile, oferują darmowy roaming do krajów UE jeszcze przez przynajmniej rok. „To tak, jakby ubezpieczyciel sprzedał ci polisę samochodową, a potem w połowie roku pisał do ciebie, że zwiększył wysokość twojego udziału własnego z 50 do 200 funtów. A następnie ponownie do 400 funtów. Nie mogę uwierzyć, że operatorzy mogą po prostu podnieść te opłaty o dowolną kwotę. To będzie miało wpływ na miliony klientów. Dlaczego regulator nie interweniował?” – zapytał jeden z użytkowników. Odnosząc się do faktu, że pierwsza podwyżka pakietu roamingowego nastąpiła wiosną 2023 roku, do 15 funtów, a druga, do 25 funtów, już kilka miesięcy później – w październiku.

A inny klient w takich słowach skomentował politykę EE: „Czy w EE wąchają klej? Mogę podpisać umowę na miesiąc za 12 funtów za samą kartę SIM i 100 Gb (danych) z bezpłatnym roamingiem w UE oraz nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami (u innego dostawcy). Albo mogę nadal płacić EE dodatkowo 25 funtów miesięcznie, kiedy wyjadę. Wygląda na to, że odejdę od EE. To niezły sposób na oszukiwanie ludzi”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

10 zmian finansowych, które wchodzą w życie w listopadzie 2023

Co czwarta osoba korzysta z pożyczek na pokrycie bieżących wydatków

Zapłaciła 10 000 funtów, żeby wziąć ślub z samą sobą