Operacja przeszczepu serca genetycznie zmodyfikowanej świni człowiekowi okazała się sukcesem

Fot: University of Maryland School of Medicine

Centrum medyczne Uniwersytetu Marylandu w Baltimore poinformowało, iż operacja przeszczepu serca genetycznie zmodyfikowanej świni w pełni się udała. To pierwszy taki zabieg w historii. Czy okaże się wielkim przełomem w medycynie?

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) pozwolenie na tego typu zabieg wydała w ramach specjalnego wyjątku w dniu 31 grudnia 2021 roku. Serce niejako "wyhodowane" w ciele zmodyfikowanej genetycznie świni miał otrzymać 57-letni David Bennett. Mężczyzna cierpiał na nieuleczalną chorobę serca. Jego życie mógł mu uratować tylko przeszczep serca, lecz niestety nie kwalifikował się do transplantacji organu pochodzącego od człowieka. Jego szansą był przeszczep od zwierzęcia. "To było albo śmierć, albo ten przeszczep. Chcę żyć. To mój ostatni wybór" - mówił dzień przed zabiegiem Bennett, jak cytujemy z PAP`em.

W USA przeszczepiono człowiekowi... serce świni!

Tego absolutnie pionierskiego zabiegu podjęli się lekarze z centrum medycznego Uniwersytetu Maryland w Baltimore. Zanim jednak chirurdzy przystąpili do swojego zadania, konieczna była genetyczna modyfikacja świńskiego organu. Zwierzę zostało genetycznie zmodyfikowane w celu usunięcia kilku genów, które doprowadziłyby do odrzucenia organu przez organizm ludzki. Oprócz tego w taki sposób zmieniono serce, aby nie rozrastało się w ciele pacjenta po transptantacji. Z drugiej strony, do genomu świni wprowadzono sześć ludzkich genów odpowiadających za poprawną odpowiedź immunologiczną.

W chwili obecnej pacjent dochodzi do siebie po trwającej 7 godzin eksperymentalnej operacji w klinice w Baltimore. Jego stan jest oceniany, jako dobry, a obecnie przez okres od kilku dni do kilku tygodni będzie przebywał pod obserwacją lekarzy. Dopiero wtedy dowiemy się czy w istocie doszło do przełomu. Póki co wciąż nie wiemy jakie są jego długoterminowe szanse na przeżycie.

Aby operacja była możliwo dokonano licznych modyfikacji genetycznych

Dla zespołu medycznego, który przeprowadził przeszczep, jest to kulminacja wielu lat badań. "To wielki przełom w chirurgii, który przybliża nas o krok do rozwiązania problemu niedoboru narządów" - komentował Bartley Griffith, chirurg który dokonał przeszczepu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od lat ludziom przeszczepiane są zastawki serca świń. Z kolei w październiku 2021 przeszczepiono genetycznie zmodyfikowaną nerkę świni. Obecnie w Stanach Zjednoczonych codziennie umiera 17 osób oczekujących na przeszczep, a na liście oczekujących znajduje się ponad 100 000 osób.