Raport ONS: Wzrost wynagrodzeń w UK jest zaskakująco szybki - i to pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego Brexitem

Z najnowszego raportu ONS, wynika, że rynek pracy w UK ma się zadziwiająco dobrze - w przeciwieństwie do ogólnego pogarszającego się stanu brytyjskiej gospodarki. Wzrost wynagrodzeń w pierwszym kwartale 2019 roku przerósł oczekiwania ekonomistów. Stopa bezrobocia pozostaje na stabilnym niskim poziomie (3,8 proc.). Wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi 72 proc. - i jest to najwyższy wynik w historii Wielkiej Brytanii. Eksperci twierdzą, że rynek pracy jest jednym z mocniejszych elementów kruchej gospodarki UK.

Najnowszy raport ONS, sporządzony na podstawie danych zebranych w pierwszym kwartale 2019 roku, wydaje się dość optymistyczny dla brytyjskiego rynku pracy. W porównaniu z tym samym okresem w roku 2018, wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc. Po uwzględnieniu inflacji, ogólny wzrost płac obliczono na poziomie 1,4 proc. - jak podają oficjalne dane. Największy wzrost nastąpił w branży budowlanej i w usługach finansowych.

Stopa bezrobocia pozostaje na poziomie 3,8 proc. i - według ONS - jest to najniższy wynik od 1974 roku. Z kolei wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi 72 proc., co stanowi rekord w historii UK. Przyczyn tego ostatniego wyniku upatruje się w zmianie wieku emerytalnego, która doprowadziła do spadku liczby kobiet przechodzących na emeryturę w wieku 60-65 lat.

Matt Hughes, zastępca szefa ds. statystyk rynku pracy w ONS, powiedział: - "Ze względu na wzrost zatrudnienia wśród kobiet pracujących na pełnym etacie, ogólna różnica między mężczyznami i kobietami pod względem godzin pracy jest teraz najniższa w historii - kobiety obecnie pracują średnio trzy czwarte tego, co mężczyźni w ciągu jednego tygodnia, dla porównania 25 lat temu było to dwie trzecie".

Główny ekonomista PwC, John Hawksworth, powiedział BBC, że "interesujące" jest to, że zatrudnienie kobiet wzrosło o 60 000 w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy zatrudnienie mężczyzn spadło o 27 000: - "Jest to zgodne z długoterminową tendencją do zmniejszania się luki w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn. Zatrudnienie mężczyzn jest nadal wyższe i wynosi około 80 proc., ale jest to znacznie poniżej historycznych szczytów z lat 70., gdy było to ponad 90 proc.".

Według BBC, jedną z przyczyn wyższych wynagrodzeń jest fakt, że w ciągu ostatniego roku utworzono 357 000 miejsc pracy w UK - w większości w pełnym wymiarze godzin. W związku z tym, firmy muszą płacić wyższą stawkę, by przyciągnąć do siebie pracowników.

Tej Parikh, główny ekonomista w Institute of Directors, powiedział: - "Dynamiczny rynek pracy w dalszym ciągu jest [mocnym elementem] gospodarki Wielkiej Brytanii, mimo powszechnej niepewności politycznej. Jednak boom na rynku pracy nie może trwać wiecznie". Należy zatem być ostrożnym, ponieważ ogólne spowolnienie brytyjskiej gospodarki, jakie ostatnio zaskoczyło analityków, może niebawem spowodować, że liczba miejsc pracy zacznie maleć, a to z kolei wpłynie na obniżenie wynagrodzeń.

