Życie w UK ONS prostuje dane na temat imigracji. Reform UK celowo mija się z prawdą?

Prawicowo-populistyczna partia Reform UK, na której czele stanął właśnie Nigel Farage, nie próżnuje. Za jedno z głównych haseł wyborczych ugrupowanie obrało walkę z imigracją, a w celu podparcia swojej tezy opublikowało w mediach społecznościowych dane dotyczące przewidywanej skali imigracji do 2036 r. ONS szybko jednak sprostował rewelacje Reform UK.

Dane zaprezentowane przez Reform UK mijają się z prawdą

The Office for National Statistics (ONS) natychmiast sprostowało informacje dotyczące skali imigracji w najbliższych latach, zaprezentowane w mediach społecznościowych przez partię Reform UK. W swoim poście opublikowanym na Facebooku i na platformie X ugrupowanie, świeżo przejęte przez Nigela Farage’a poinformowało, cytując ONS, że w ciągu 12 najbliższych lat na Wyspy przybędzie aż 14 mln ludzi. Na reakcję ze strony the Office for National Statistics nie trzeba było jednak długo czekać, ponieważ natychmiast pojawiło się w tym względzie sprostowanie. W ciągu 12 lat szacunkowa liczba imigrantów ma bowiem wynieść nie 14 mln, a 10,3 mln.

Skąd zatem takie rozbieżności? Cóż, wydaje się, że partia Reform UK celowo pominęła fakt, że prognozy w zakresie imigracji przygotowane przez ONS dotyczą okresu od połowy 2021 r. do połowy 2036 r. Eksperci oszacowali co prawda, że w ciągu 15 lat na Wyspy przybędzie 13,7 mln imigrantów, ale od postawienia takiej prognozy minęły już trzy lata.

Populacja UK wzrośnie, ale nie aż tak bardzo

Z kolei najnowsze szacunki ONS, opublikowane w styczniu 2024 r. pokazują, że w okresie od połowy 2021 r. do połowy 2036 r. liczba ludności Wielkiej Brytanii wzrośnie o 6,6 mln. Około 500 000 na plus będzie efektem większej liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów – odpowiednio 10,8 mln i 10,3 mln. Pozostałe 6,1 mln będzie stanowiło saldo pomiędzy liczbą imigrantów, którzy przyjadą na Wyspy i liczbą imigrantów, którzy z UK w tym czasie wyjadą. ONS szacuje, że w ciągu 15 lat, licząc od połowy 2021 r., do UK przyjedzie 13,7 mln, natomiast 7,6 mln osób wyjedzie w tym czasie z Wielkiej Brytanii.

