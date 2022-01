"Zamrożenie" progów podatkowych uderzy w 1,2 mln osób w UK - o ile wzrosną podatki do 2026?

Do 2026 roku ponad milion ludzi na Wyspach zostanie "wepchniętych" do wyższych progów podatkowych. Eksperci ostrzegają, że Wielka Brytania stoi u progu pokoleniowego kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia.

Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez ekspertów z House of Commons Library "zamrożenie" progów podatku dochodowego, które ma miejsce w czasie gwałtownej inflacji płac i cen sprawi, iż zarobki ponad 1,2 miliona pracowników przekroczą 40-procentowy próg podatkowy (to zarobki między £50,271 a £150,000) w przeciągu najbliższych czterech lat. Wyniki tych badań pojawiły się w momencie, gdy konflikt na szczytach Partii Konserwatywnej nabiera na sile. Jacob Rees-Mogg, były szef European Research Group, lider frakcji torysów w Izbie Gmin, zwrócił się do kanlcerza skarbu Rishiego Sunaka, aby wstrzymać się z podnoszeniem stawki National Insurance Contributions (NIC), która została zapowiedziana na kwiecień 2022. Wielu innych polityków i posłów Partii Konserwatywnej wzywa rząd Borisa Johnsona o ponowne "przemyślenie" planów związanych z zamrożeniem progów podatków dochodów oraz zniesienie podatku VAT od rachunków za energię.

Przypomnijmy, szef brytyjskiego rządu zadeklarował, iż nie będzie obniżki podatku VAT na energię - więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Boris Johnson NIE obniży podatku VAT na energię, choć w czasie kampanii brexitowej złożył taką obietnicę".

"Zamrożenie" progów podatków przez rząd będzie miało fatalne konsekwencje

Według analiz House of Commons Library zleconych przez Liberalnych Demokratów kolejne 1,2 miliona osób w UK w obliczu obecnej polityki rządu zostanie "wepchnięta" do 40-procentowego progu podatkowego do 2026 roku, przez co będą płacić wyższe daniny dla państwa. Do takiej sytuacji by nie doszło, gdy rząd podjął decyzję o podniesieniu progu zgodnie z rosnącą inflacją do poziomu £56,270. W tym samym czasie kolejne 1,5 miliona nisko zarabiających osób znajdzie się w 20-procentowym progu podatkowym z powodu braku zmian w zakresie wysokości limitu personal allowance.

Badania wykazały, że "zamrożenie" progów podatku dochodowego będzie kosztować rodziny w Anglii, Walii i Irlandii Północnej prawie 11 miliardów funtów do 2026 roku. Przeciętnie, każde gospodarstwo domowe zapłaci dodatkowo 430 funtów w skali roku. Warto w tym miejscu dodać, że decyzja w sprawie nie podnoszenia progów zapadła wiosną ubiegłego roku. Od tamtego czasu inflacja w UK zaczęła rosnąć szybciej, niż tego pierwotnie oczekiwano, jednak pomimo tego, nie doczekaliśmy się żadnej reakcji władz.

1,2 miliona osób w UK przekroczy pułap 40-procentowego podatku do 2026

Paul Johnson, dyrektor Institute for Fiscal Studies (IFS), powiedział, że w tym roku ludzie stanęli w obliczu kryzysu, który "może być gorszy niż kryzys finansowy". Jego obawy zostały powtórzone przez liderów biznesu, w tym Lorda Wolfsona, dyrektora naczelnego Next i Sir Howarda Daviesa, prezesa Natwest. Podobnego zdania jest Torsten Bell, dyrektor naczelny think tanku Resolution Foundation.