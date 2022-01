Omikron znacząco spowolnił brytyjską gospodarkę! Ostatni raz tak niską aktywność konsumentów odnotowano 11 miesięcy temu

Fot. Getty

Gospodarka Wielkiej Brytanii powoli dźwiga się po epidemii i kolejnych lockdownach, ale, jak wskazują najnowsze badania, pojawienie się na Wyspach wariantu Omikron znacząco wzrost gospodarczy osłabiło. Ekonomiści ujawniają, że nowa fala Covid-19 wywołana niedawno odkrytą mutacją koronawirusa, doprowadziła do spadku aktywności konsumentów do poziomu nienotowanego od 11 miesięcy.

Najnowsze badania ekonomistów pokazują, że gospodarka Wielkiej Brytanii wyhamowała do najniższego poziomu od 11 miesięcy. Raport IHS Markit/CIPS dla Wielkiej Brytanii pokazał, że rozprzestrzenianie się wariantu Omikron znacząco wpłynęło na aktywność konsumentów, a wskaźnik PMI wyniósł w styczniu zaledwie 53,4 pkt. Wskaźnik PMI, czyli Purchasing Managers' Index, to wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity, który pokazuje aktywność managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi. Każdy wynik powyżej 50 pkt oznacza wzrost, natomiast każdy poniżej – spadek aktywności gospodarczej. W grudniu wskaźnik PMI wyniósł dla UK 53,6 pkt.

Biznes w UK znów cierpi przez kolejną falę koronawirusa

Stabilne tempo wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii w styczniu maskuje duże różnice w różnych sektorach. Firmy kierujące [swoje produkty/usługi bezpośrednio] do konsumentów mocno ucierpiały przez Omikron, niektóre sektory utrzymały zachęcająco solidne [wzrosty], ale inni producenci zgłaszali kolejne niepokojące osłabienia w zakresie wzrostu portfela zamówień – zaznaczył Chris Williamson, główny ekonomista w IHS Markit.

Ekonomiści zwracają uwagę, że był to trzeci miesiąc z rzędu, w którym sektor osłabł, a firmy biorące udział w badaniu obwiniały o utratę dynamiki utrzymujące się zakłócenia związane z Covid-19 i ograniczony popyt ze strony ostrożnych klientów.