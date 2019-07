Omijajcie Victoria Station! Opóźnienia na jednej z najbardziej ruchliwych stacji w Londynie potrwają przez cały dzień

Utrudnienia będę się utrzymywały do wieczora.

Fot: Twitter

Osoby dojeżdżające do pracy w Londynie muszą uzbroić się w cierpliwość - minionej nocy pociąg inżynieryjny wykoleił się tuż przed Victoria Station, jedną z głównych stacji kolejowych w brytyjskiej stolicy.

Pasażerom zalecono całkowite unikanie korzystania z Victoria - jednej z najbardziej ruchliwych stacji obsługujących stolicę - aż do odwołania. Mamy do czynienia z poważnymi opóźnienia na wszystkich liniach, a w niektórych przypadkach mamy do czynienia z odwołaniami przejazdami. Największe kłopoty z punktualnością ma Southern Rail. Operator kolejowy obsługujący trasy podmiejskie i regionalne w południowej Anglii poinformował, że w zasadzie jego wszystkie pociągi są mniej lub bardziej opóźnione. Wszystkim pasażerom poradzono, aby korzystali z alternatywnych tras przez London Bridge lub Blackfriars.

Połączenie z lotniskiem Gatwick (Gatwick Express) obsługiwane przez Southern zostało zawieszone, a pociąg kursujący do Brighton jest znacznie opóźniony. Między London Victoria, a Epsom Downs ruch został zawieszone. Pociągi przejeżdżające przez Sutton wkrótce mogą zostać zatrzymane, podobnie jak komunikacje między London Victoria a Reigate

Po więcej informacji i szczegółów odsyłamy do oficjalnego komunikatu Southern Rail. Ewentualne opóźnienia możecie również sprawdzić online, za pomocą tego serwisu Journey Planer. Z lista alternatywnych tras znajduje się pod tym linkiem. Przewiduje się, że dopiero wieczorem wszystko będzie w porządku.

Poleca się całkowitego unikania Victoria Station, a od rana funkcjonuje komunikacja zastępcza. Zaznaczamy jednak, że autobusy nie jeżdżą zgodnie z obowiązującym harmonogramem i są zarządzane przez personel stacji.

Dodajmy również, że wypadek, który spowodował paraliż na Victoria Station miał miejsce około godziny trzeciej we wtorek 9 lipca. Jadący z niewielką prędkością pociąg inżynieryjny wykoleił się i zablokował skomplikowany odcinek toru na jednej z najbardziej ruchliwych tras. Na miejsce wysłano już wyspecjalizowane zespoły ratownicze. Po tym, jak uda się usunąć pociąg konieczne będzie jeszcze naprawienie uszkodzone toru.