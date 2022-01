Ombudsman: osoby pokrzywdzone przez DWP w trakcie przyznawania zasiłków powinny mieć prawo dochodzenia odszkodowania!

Fot. Getty

Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich do spraw Ochrony Zdrowia zwrócił właśnie uwagę na fakt, że osoby pobierające zasiłek Employment and Support Allowance (ESA), które przez wiele lat otrzymywały zaniżone kwoty przez błędy powstałe na szczeblu DWP, powinny mieć prawo dochodzić odszkodowania. Dlaczego? Dlatego, że na skutek braku dostępu do odpowiedniej kwoty pieniędzy ich stan nieraz uległ dalszemu pogorszeniu, zarówno stan fizyczny, jak i psychiczny.

Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich do spraw Ochrony Zdrowia (ang. Parliamentary and Health Service Ombudsman, PHSO) zwrócił uwagę, że rząd powinien zezwolić ponad 118 000 mieszkańców UK, którzy przez lata otrzymywali od DWP zaniżone zasiłki, na dochodzenie dodatkowego odszkodowania. Właśnie tylu mniej więcej osobom urzędnicy DWP zredukowali niesłusznie świadczenia po ustanowieniu jednego zasiłku dla osób niepełnosprawnych i cierpiących na różnorakie schorzenia - Employment and Support Allowance (ESA). I choć Department for Work and Pensions już skorygował swoje błędy, wypłacając osobom poszkodowanym zaległości w wysokości £613 mln, to, jak twierdzi Ombudsman, „niesprawiedliwość” powinna jeszcze względem tych osób zostać należycie zrekompensowana.

Niższe zasiłki miały niszczycielski wpływ na wiele osób uprawnionych do otrzymywania ESA

Rzecznik spraw obywatelskich jest zdania, że „niewłaściwe administrowanie” przez DWP zasiłkami doprowadziło do powstania „niesprawiedliwości”, za co DWP powinno nie tylko przeprosić, ale też zapłacić, ponieważ niższe kwoty zasiłków większość osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych naraziło na „ekstremalne trudności finansowe i osobiste”. - Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale brak działania na rzecz naprawienia zła jest kwestią wyboru polityki. W tym przypadku tego wyboru dokonała sama organizacja, która jest odpowiedzialna za wspieranie najbardziej potrzebujących. To, że poszkodowani nie są w stanie domagać się odszkodowania za te błędy, jest w praktyce złą polityką, a sytuację pogarsza fakt, że ludzie ci na uzyskanie przysługujących im świadczeń czekali już lata – zaznaczył Ombudsman Rob Behrens.