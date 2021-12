Olbrzymi pożar w rezerwacie przyrody National Trust w Dorset [zdjęcia + wideo]

fot. Twitter

We wtorek wieczorem wybuchł pożar w rezerwacie przyrody National Trust w Dorset. Z rozprzestrzeniającym się ogniem walczyło sześć zespołów strażackich. Jeden z mieszkańców rejonu napisał, że łuna ognia „wyglądała piekielnie”.

Straż podała, że pożar w rezerwacie przyrody zajął około 600 metrów kwadratowych. Ogień widoczny był z dystansu kilku mil, a silne wiatry tylko sprzyjały jego rozprzestrzenianiu się.

Fire call 8.40pm Tuesday. The unimog was sent to Studland Heath

to join crews from Swanage, Westbourne, Poole, Christchurch, Hamworthy and Wimborne. Another one of our fire engines was sent to Swanage as a standby cover. @UnimogUK#WarehamFireStation@DWFireRescuepic.twitter.com/D2eAZXWzuO