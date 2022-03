Olbrzymi pożar w dawnym wiktoriańskim młynie znanym z serialu Peaky Blinders [wideo]

fot. Twitter/Optimum Fireworks

W czwartek ogromny pożar wybuchł w dawnym młynie w Keighley, West Yorkshire, walczyło z nim około 100 strażaków. Budynek był wykorzystywany w serialu Peaky Blinders, a także w serialach telewizyjnych The Great Train Robbery i Downton Abbey.

W czwartek West Yorkshire Fire and Rescue Service poinformowała, że 100 proc. budynku jest w ogniu, a zdjęcia oraz nagrania wideo pokazują, jak bardzo pożar opanował dawny młyn.

