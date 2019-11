Okazje cenowe w EasyJet! Tylko teraz można kupić bilety na lot za nawet £30!

Fot. Getty

EasyJet rozpoczął sprzedaż biletów lotniczych na jesień 2020 r.! Ceny biletów do destynacji w całej Europie zaczynają się od £30!

Ruszyła wielka wyprzedaż biletów EasyJet! Brytyjskie tanie linie lotnicze jako pierwsze linie lotnicze w Europie umożliwiły turystom zakup biletów na jesień 2020 r. Dla rodzin w Wielkiej Brytanii to bardzo ważna wiadomość, jako że wiele dzieci już 16 października przyszłego roku rozpocznie jesienną przerwę wakacyjną.

Czytaj też: O przyznanie settled status aplikowało ponad 1.8 miliona imigrantów - większość to Rumuni i Polacy

Atrakcyjne ceny dotyczą biletów na loty w okresie od 31 sierpnia do 24 października 2020 r. (rodzice dzieci, które przerwę jesienną rozpoczną dopiero 24 października, będą się musieli jeszcze wstrzymać z zakupem biletów). Jak czytamy w „The Sun” żadna inna linia lotnicza w Europie, poza EasyJet, nie zaproponowała jeszcze rozkładu lotów na jesień 2020 r. Ryanair prowadzi obecnie sprzedaż biletów na lato 2020 r., natomiast TUI, po upadku biura podróży Thomas Cook, przygotowało na wakacje w przyszłym roku aż o 2 mln więcej miejsc, niż w latach poprzednich.

Nie przegap: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o grudniowym strajku South Western Railway - daty, mapy i informacje dla podróżnych

Wśród najlepszych okazji cenowych na jesień 2020 r. są loty do Santiago de Compostela i Jerez de la Frontera w Hiszpanii, a także do Tivat w Czarnogórze, które rozpoczynają się od £30,99. Dalej są także loty do Alicante, Paryża i na Majorkę, na które można się dostać już za £32,99. Wreszcie prawdziwa gratka czeka na turystów, którzy jesienią 2020 r. zechcą się wybrać na Ibizę lub do Lizbony – lot na Ibizę w obie strony (przy założeniu, że na wyspie zostaniemy tydzień) można dostać w promocji za £61, a lot do Lizbony w obie strony - za £74,99.