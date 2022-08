Ojcu, który maltretował swoje dziecko tak bardzo, że konieczna była amputacja nóg, minister zablokował zwolnienie z więzienia

Tony Hudgell, gdy miał zaledwie 41 dni, był tak maltretowany przez swojego ojca, że lekarze, aby ratować jego życie, musieli amputować mu nogi. Na skutek nowych przepisów udało się zablokować zwolnienie z więzienia ojca-oprawcy, aby chronić społeczeństwo przed niebezpiecznymi przestępcami.

Obecnie 7-letni Tony, gdy miał zaledwie 41 dni, został zaatakowany przez swoich biologicznych rodziców. W wyniku ataku, dziecko miało liczne złamania, zwichnięcia i tępy uraz twarzy, co doprowadziło do niewydolności narządów, wstrząsu toksycznego i posocznicy.

Chłopiec nie był leczony, cierpiał przez 10 dni i był bliski śmierci, zanim lekarze z Evelina London Children’s Hospital uratowali mu życie. Jego obrażenia były tak poważne, że trzeba było amputować mu obie nogi.

Ojciec chłopca, Anthony Smith i matka, Jody Simpson zostali w 2018 roku skazani na maksymalny wyrok dostępny w tamtym czasie - 10 lat więzienia za przerażające znęcanie się nad dzieckiem.

Smith miał zostać zwolniony na początku września w połowie odsiadki wyroku, ale jego sprawa została skierowana do komisji ds. zwolnień warunkowych przez ministra sprawiedliwości, Dominica Raaba.

Skierowanie ma pierwszeństwo przed automatycznym warunkowym zwolnieniem więźnia w szczególnych okolicznościach, gdy bezpieczeństwo publiczne jest zagrożone. Zwolnienie warunkowe Simpsona również zostało wstrzymane na początku tego miesiąca.

