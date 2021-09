Ojciec trójki dzieci zginął podczas mycia okien. Mężczyzna został porażony prądem

39-letni Wesley Vicary zginął w trakcie mycia okien. Ten niewiarygodny wypadek wstrząsnął społecznością w Hertfordshire, gdzie mieszkał mężczyzna.

39-latek prowadził firmę świadczącą usługi z zakresu mycia okien od ponad czterech lat i nie można zarzucić mu braku doświadczenia. Jednak w trakcie mycia szyb w jednym z domów w miejscowości Abbots Langley doszło do tragicznego wypadku.

Przeczytaj koniecznie: Brytyjscy pracodawcy narzekają na największy brak kandydatów do pracy i podnoszą płace początkowe

Zginął podczas mycia okien

Ojciec trójki dzieci został śmiertelnie porażony prądem, gdy urządzenie o dużym zasięgu do mycia okien, którym się posługiwał, dotknęło najprawdopodobniej linii energetycznej. W sprawie wypadku nadal prowadzone jest śledztwo.

Do wypadku doszło 16 sierpnia. Gdy policja została wezwana na miejsce tragedii, energetycy odcięli dostęp prądu do 1 443 domów w okolicy, aby upewnić się, że nikomu nie grozi niebezpieczeństwo.

Jak powiedziała partnerka 39-latka, Astley:

- Był w pracy, gdy to się stało. Bardzo lubił swoje zajęcie. Jego firma dobrze się rozwijała, a to, do czego doszło jest dużą niesprawiedliwością. (…) Był bardzo lubiany i to, co słyszę, od ludzi, którzy do mnie dzwonią w jego sprawie, jest po prostu niesamowite.

Opisała go jako „zabawną, miłą, dowcipną, sarkastyczną jak diabli, zabawną i zakręconą” osobę.

Śledztwo w sprawie okoliczności wypadku prowadzi Health and Safety Executive we współpracy z UK Power Networks i policją.

Osierocił trójkę dzieci

39-letni Wesley Vicary osierocił trójkę dzieci w wieku 17, 12 i 8 lat. Jak powiedziała Astley:

- Zrobiłby wszystko dla swojej rodziny, nie mógł bez nas funkcjonować, a teraz my musimy funkcjonować bez niego.

Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na pomoc rodzinie mężczyzny w kosztach związanych z pogrzebem, a także aby wesprzeć jego dzieci. Do tej pory zebrano 4 tys. funtów.