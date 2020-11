Ojciec tak mocno potrząsnął swoim dzieckiem, że wywołał u niego krwotok mózgu

24-letni ojciec ze Staffordshire wezwał pogotowie po tym, jak jego dziecko dostało drgawek jednej strony ciała. Okazało się, że mężczyzna tak mocno potrząsnął niemowlęciem, że doznało ono uszkodzenia mózgu.

Joshua Bagshaw dzwoniąc po pogotowie powiedział, że drgawki, które ma jego dziecko, „wyglądają jak spazmy i nie wie, co to jest”. Tak naprawdę jednak doszło do nich po tym, gdy mocno potrząsnął niemowlęciem.

Ojciec doprowadził do uszkodzenia mózgu niemowlęcia

Po interwencji dziecko zostało zabrane przez ratowników medycznych do Royal Stoke University Hospital, gdzie badanie wykazało, że ma krwotok i obrzęk mózgu. Następnie przewieziono niemowlę do innego szpitala w Liverpoolu. Tam lekarze stwierdzili, że najbardziej prawdopodobną przyczyną krwotoku było uszkodzenie mózgu przez mocny fizyczny wstrząs.

Przyznał się do winy

24-letni ojciec dziecka ze Staffordshire przyznał się do dwóch zarzutów dotyczących poważnego uszkodzenia ciała, jednak mężczyzna uniknął więzienia, gdyż stwierdzono, że nie chciał wyrządzić dziecku krzywdy. W sądzie okazało się także, że dziecko niemal w pełni wyzdrowiało po krwotoku, jednak nie wiadomo jeszcze, czy nie będzie miało długotrwałych zdrowotnych problemów z tego powodu.

Obrońca ojca powiedział, że jest on „pełen skruchy i bardzo przeżywa to, co się stało”. Sąd skazał 24-latka na 180 godzin nieodpłatnej pracy i karę w wysokości 500 funtów. Sędzia David Fletcher powiedział:

- Dziecko doznało pewnych urazów mózgu w wyniku dwóch zdarzeń. Doszło do potrząsania dzieckiem. Jest to najlepszy sposób na opisanie tego, co się stało. Przyznał Pan, że krzywdy spowodowane zostały Pana zachowaniem.