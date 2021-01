„Ojciec roku” wysyłał dzieci do kradzieży paczek sprzed domów przy londyńskiej ulicy [wideo]

fot. Twitter

Na nagraniach CCTV możemy zobaczyć, jak mężczyzna idąc z dwójką dzieci chodnikiem wysyła je do kradzieży paczek sprzed domów w dzielnicy Hounslow w zachodnim Londynie. Do zdarzenia doszło w środę, 13 stycznia.

W sieci opublikowano nagrania CCTV z komentarzem „Father of the Year” (ojciec roku) pokazujące mężczyznę idącego z dwoma małymi chłopcami chodnikiem w londyńskiej dzielnicy Hounslow i wskazującego w pewnym momencie na jeden z domów, pod który następnie podbiegł jeden z chłopców i zabrał spod drzwi paczkę.

Wysyłał dzieci do kradzieży paczek

Pod jednym z nagrań napisano: „Na miano Ojca Roku zasłużył ten jegomość, który wysyłał swojego syna do kradzieży paczki z podjazdu przy Cambridge Road, Hounslow dzisiaj o godzinie 13:56”.

Na drugim nagraniu także widać dwóch chłopców idących z pakunkami za mężczyzną. Przy nagraniu napisano: „Ukazało się więcej nagań CCTV ojca zmuszającego swoje dzieci do kradzieży paczek z podjazdów w Hounslow”.

More CCTV has emerged of the dad getting his kids to rob parcels from driveways in Hounslow (Cambridge Road, TW4) #UB1UB2#UB1UB2Crimepic.twitter.com/DkBNyC6RFk — UB1UB2 (@UB1UB2) January 13, 2021

Właściciele nagrań powiedzieli, że mężczyzna ten powinien odpowiedzieć za to, co robi: „Wychowuje dwójkę dzieci ucząc ich kradzieży. One mają nie więcej niż sześć lat, a on zmusza je do robienia takich rzeczy”.

Rzecznik policji powiedział: „Z policją skontaktowano się około godziny 13:56 w środę, 13 stycznia w sprawie kradzieży paczki z domu przy Cambridge Road, Hounslow. Nie przeprowadzono jeszcze żadnych aresztowań. Trwa śledztwo w sprawie”.

Kradzieże paczek

Ze względu na to, że coraz więcej osób robi zakupy online, nastąpił także wzrost kradzieży dostarczanych paczek i przesyłek. W okresie od kwietnia do września aż 7 750 paczek ukradziono sprzed drzwi domów w Surrey. Z badań wynika także, że aż 12 milionów mieszkańców Wysp padło ofiarami kradzieży tego typu, z czego najwięcej londyńczyków.