Ojciec rodziny próbował się zabić po tym, jak odmówiono mu Universal Credit na 10 tygodni

Podczas telefonicznej rozmowy z przedstawicielem Department for Work and Pensions niepełnosprawny mężczyzna próbował odebrać sobie życie. Deanowi Lovell-Payne`owi odmówiono wsparcia w ramach Universal Credit.

Przez prawie trzy miesiące, a dokładnie przez 10 tygodni, 52-letni mężczyzna, był pozbawiony świadczeń socjalnych, które oznaczały dla niego być, albo nie być. Z tego powodu jego rodzina popadła w spore tarapaty finansowe i musiała się przeprowadzić. Zrozpaczony mężczyzna nie widząc żadnego wyjścia w swojej sytuacji postanowił odebrać sobie życie. Wyszedł z założenia, że jego ubezpieczenie na życie pomoże jego rodzinie bardziej, niż on sam, który był dla niej jedynie ciężarem.

Co więcej, posunął się do tego podczas telefonicznej rozmowy z urzędnikiem DWP. - Powiedziałem temu bezdusznemu łajdakowi dokładnie to, co zamierzam zrobić - komentował dla portalu "Metro" przykuty do inwalidzkiego wózka były ratownik medyczny.

- Wydawało mi się, że to jedyny sposób, aby zabezpieczyć moją rodzinę i zakończyć ich cierpienie. Następną rzeczą jaką pamiętam był przyjazd policji i karetki pogotowia - relacjonuje.

Pomimo tego, że jego życie udało się uratować, to Dean z obawą spogląda w przyszłość. W wyniku wypadku, który miał miejsce w 2011 roku, nie jest w stanie pracować i w zasadzie żyje z benefitów. Niestety, ostatnie reformy Universal Credit sprawiły, że jego rodzina musiała się przeprowadzić do domu, który zupełnie nie nadaje się do mieszkania. Jego infrastruktura jest zupełnie nie przystosowana do poruszania się na wózku, zimą jest bardzo chłodno, a bez pieniędzy od państwa ogrzanie nieruchomości może okazać się niewykonalne.

- Bez pieniędzy z Universal Credit mieliśmy problemy z posłaniem naszych dzieci do domu. Nie mogliśmy wykupić moich lekarstwa, a liczba nieopłaconych rachunków tylko rosła - dodaje Lovell-Payne.

DWP zapewniło, że pieniądze w ramach Universal Credit zostaną przekazane tak szybko, jak to tylko możliwe po zweryfikowaniu złożonego wniosku.