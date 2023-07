Ojciec, którego ukarano za zabranie dzieci na wakacje w roku szkolnym, chce nałożyć grzywnę na strajkujących nauczycieli

Wściekły ojciec „ukarał grzywną” nauczycieli swoich dzieci za wzięcie udział w strajku. To jego odwet za karę finansową, którą nałożyła na niego szkoła za to, że wybrał się na wakacje życia podczas roku szkolnego.

42-letni Wesley Joyce został ukarany grzywną w wysokości 360 funtów po tym, jak w zeszłym miesiącu zabrał swoje całą swoją rodzinę na 10-dniowe wakacje all-inclusive do Turcji. Jak czytamy na łamach portalu „Metro”, jego dzieci Leonie (18 lat), Jai-Jai (15 l.) i Maddox (10 l.) oraz pasierbowie Cleo (15 l.) i Hallie (5 l.) wybrały się z nim i jego żoną Stacey (34 l.) w podróż życia. Miała ona jednak miejsce nie w okresie wakacyjnym, tylko podczas roku szkolnego. Po tym, jak 18 czerwca 2023 roku wrócili do UK, 22 czerwca zostali poinformowani przez szkoły o nałożeniu grzywny za nieobecność dzieci na lekcjach. Wyniosła ona 60 funtów na rodzica na dziecko. Oznacza to, że mamy Jai-Jaia i Maddoxa – które nie były na wakacjach – również zostały ukarane grzywną w tej wysokości.





Czy strajkujących nauczycieli trzeba ukarać?

W sumie rodzina została ukarana grzywną w wysokości 360 funtów za ten wyjazd na wakacje, ale kwota ta podwoiłaby się do 720 funtów, gdyby nie uiszczono jej w przeciągu 21 dni.

„Te wakacje kosztowały 7000 funtów za siedem osób w ofercie all inclusive. Gdybym pojechał w okresie wakacyjnym, to kosztowałoby mnie to 12 tysięcy funtów” - tłumaczył pracownik budowlany z Worcester. „Po prostu nie mogliśmy sobie na to pozwolić i dlaczego mielibyśmy. Wspomnienia z rodzinnych wakacji pozostaną z nami na zawsze”.

Odwet rozgoryczonego rodzica

W związku z ostatnim strajkami nauczycieli w Anglii i przerwą w nauce, ojciec napisał listy do dwóch szkół, do których uczęszczają jego dzieci, a które zdecydowały o odwołaniu lekcji. Zażądał w nich ukarania nauczycieli za odmowę pracy. Stwierdził w nich, że nie dano mu szansy na odniesienie się do decyzji o strajku, a nieobecność nauczycieli określił, jako „żałosną". Wesley Joyce jest zdania, że strajki nauczycieli nie powinny mieć miejsca.

W ostatnim czasie pracownicy sektora edukacyjnego w Anglii zrzeszeni w związki National Education Union (NEU) ogłosili akcję protestacyjną. Od lutego 2023 roku trwa ich spór z władzami w związku z wysokością płac w obliczu kryzysu związanego z kosztami życia. Nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za dni, w których podejmują strajk.

