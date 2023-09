Crime Ojciec i macocha Sary Sharif opublikowali wideo ze swoim stanowiskiem

W głośnej sprawie śmierci 10-letniej Sary Shariff publiczne głos zabrali jej ojciec i macocha. Zrobili to po raz pierwszy od tragicznej śmierci dziewczynki.

W opublikowanym materiale wideo Beinash Batool macocha zmarłej Sary wraz z jej ojcem Urfanem Sharifem zapewniają o swojej niewinności. Twierdzą również, że są gotowi współpracować z władzami Wielkiej Brytanii w wyjaśnieniu tej sprawy. Nagranie jest dość niskiej jakości. Dziennikarze BBC nie byli w stanie zweryfikować warunków, w jakich film został nakręcony, ani lokalizacji.

Sharif przez cały czas nagrania siedzi z boku i się nie odzywa, gdy Batool przedstawia ich punkt widzenia. Cały czas czyta z zeszytu. Całość nie jest długa, trwa jedynie 2 minuty i 36 sekund.

Oto stanowisko ojca i macochy Sary Shariff

Kobieta zapewnia, iż śmierć Sary była wypadkiem. W zasadzie tylko w dwóch zdaniach odnosi się do tej tragedii, a w pozostałej części swojej wypowiedzi koncentruje się na sytuacji swojej i swojej rodziny. Beinash Batool boleje nad tym, iż ostatnie wydarzenia miały duży wpływ na całą jej rodzinę mieszkająca w Pakistanie. – Wszystkie media przedstawiają nieprawdę i zmyślają kłamstwa — jak mówi.

Według jej zapewnień, stanowisko Urfana, według którego dziewczynka spadła ze schodów i skręciła sobie kark, jest kłamstwem. Miało to zostać wymyślone przez jedną z pakistańskich gazet. Jak dalej zaznacza Batool, cała rodzina boi się o swoje bezpieczeństw i właśnie to jest przyczyną tego, iż obecnie się ukrywają. Nikt nie wychodzi z domu, dzieci są zbyt przerażone, aby móc chodzić normalnie do szkoły.

Poniżej prezentujemy rzeczone nagranie:



Przypomnijmy, funkcjonariusze Surrey Police chcą porozmawiać z jej ojcem Urfanem Sharifem, jego żoną Beinash Batool i bratem Faisalem Malikiem w związku ze śledztwem w sprawie morderstwa Sary Sharif. Wiadomo, że 9 sierpnia przyjechali do Pakistanu z Wielkiej Brytanii. Do tej pory lokalnej policji nie udało się ich zlokalizować.

Odpowiedź Surrey Police na nagranie z Pakistanu

W odpowiedzi na to nagranie lokalna policja hrabstwa Surrey wydała oświadczenie. Czytamy w nim, iż pojawienie się tego materiału „jest niewątpliwie istotne”, Zaznaczono również, iż brytyjska policja współpracuje z Interpolem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Narodową Agencją ds. Przestępczości w celu podjęcia kolejnych kroków w tej sprawie.

„Wszelka współpraca ze strony osób, z którymi chcemy rozmawiać, będzie pomocna w dochodzeniu” – jak czytamy. Przypomnijmy także, iż sekcja zwłok wykazała, że Sara doznała „licznych i rozległych obrażeń”. Dokładna przyczyna śmierci „nie została jeszcze ustalona”, ale prawdopodobnie była „nienaturalna”.

Co jeszcze wiemy o sprawie śmierci Sary Shariff?

Z kolei w dniu wczorajszym na naszych łamach przedstawiliśmy stanowisko matki Sary Sharif, Olgi. Kobieta wystąpiła w programie „Uwaga!” na antenie TVN. Opowiedziała w nim o swojej traumie i wizycie w kostnicy.

– Jeden policzek miała spuchnięty, drugi posiniaczony. Nawet, teraz kiedy zamykam oczy, widzę, jak wyglądało moje dziecko – w takich dramatycznych słowach Polka opisała swoją wizytę w kostnicy. Olga Sharif z Urfanem Sharifem rozstała się w 2015 roku. Początkowo Sara i jej starszy brat mieszkali z matką, ale w 2019 roku sąd rodzinny orzekł, że powinni zamieszkać z ojcem.

Olga Sharif miała pełne prawo widywać się z dziećmi. Polka podkreśliła jednak, że to prawo było jej stopniowo ograniczane. – Ich macocha napisała do mnie, żebym już więcej nie przychodziła. Bo dzieci nie chcą mnie widzieć – powiedziała dziennikarzom TVN. I dodała: – To nie jest normalne. Kiedyś dzieci były szczęśliwe i kłóciły się, kto pierwszy porozmawia z mamą. A potem dzieci nie chciały nawet rozmawiać ze mną przez telefon i obrzucały mnie najgorszymi wyzwiskami.

