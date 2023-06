Ogrzewanie w Pałacu Buckingham "skręcono" do 19 stopni - oszczędności czy ochrona środowiska?

Oficjalne wydatki brytyjskiej rodziny królewskiej wzrosły w ubiegłym roku o 5%, do kwoty sięgającej 107,5 mln funtów, podczas gdy finansowanie pochodzące z kieszeni podatników pozostało na poziomie 86,3 mln funtów.

Środki finansowe pokrywające bieżące potrzeby brytyjskiego monarchy pokrywanego są w ramach „Sovereign Grant”. Jego wysokość w roku fiskalnym 2022-2023 sięgnęła 86,3 mln funtów, a więc była taka sama, jak w poprzednim roku. Wydatki królewskie jednak się zwiększyły do kwoty 107,5 mln funtów. Z tego powodu konieczne było sięgnięcie po rezerwy finansowe. Skąd wzięła się ta różnica? W minionym roku dodatkowe koszty pociągnęły za sobą uroczystości związane z pogrzebem królowej Elżbiety II oraz wstąpienie na tron Karola III. Nie można zapominać również o rosnącej inflacji, a także o zakrojonym na szeroką skalę projekcie renowacji Pałacu Buckingham. Prace w tej kwestii zaplanowano na 10 lat i pochłoną 369 milionów funtów. W 2023 na ten cel przeznaczono kolejne 34,5 miliona funtów.





Ile rodzina królewska wydała w roku 2022?

Koszty wynagrodzeń dla osób pracujących dla rodziny królewskiej były jednym z największych rocznych wzrostów wszelkich wydatków w latach 2022-23. Na ten cel przeznaczono w sumie 27,1 miliona funtów, co oznacza wzrost w wysokości 3,4 miliona. Dodajmy, że królewscy pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń o około 5-6%.

Być może niekoniecznie w związku z panującym w Wielkiej Brytanii kryzysem kosztów utrzymania rodzina królewska podjęła decyzję o „skręceniu ogrzewania”. Według oficjalnych wyliczeń królewskie ogrzewanie jest utrzymywane na poziomie 19 stopni Celsjusza w okresie grzewczym, a w pokojach, które stoją puste nawet do 16 stopni. Zmiany te dotyczą nie tylko Pałacu Buckingham, ale również innych domów królewskich. Z pewnością przyczynia się to do ograniczenia zużycia energii i mniejszej emisji do atmosfery.

Karola III dotknęła inflacja i kryzys kosztów utrzymania

Jest to również część zobowiązania króla Karola do większego zaangażowania w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony dzikiej przyrody. Warto dodać, że w Clarence House brytyjski monarcha odzyskuje wodę zużytą podczas kąpieli!

Rodzina królewska również nie osiągnęła swojego celu w zakresie różnorodności pracowniczej wyznaczonego w 2021 roku. Docelowo 10% z osób zatrudnionych przez monarchię ma pochodzić z mniejszości etnicznych, przy czym w 2023 odsetek ten sięga 9,7%, a więc tyle samo, co w zeszłym roku.

To był bezprecedensowy „rok smutku, zmian i świętowania”

Finansowanie publiczne obejmuje również koszty oficjalnych podróży i wizyt królewskich, które obejmowały między innymi 179 lotów helikopterem, na które wydano nieco ponad milion funtów. Prawie 32 000 funtów przeznaczono na wykorzystanie królewskiego pociągu na dwudniową wycieczkę z Ayr do Manchesteru. Z kolei 187 000 funtów przeznaczono na sfinansowanie wizyty ówczesnego księcia Walii w Rwandzie, gdzie odbyło się spotkanie szefów rządów Wspólnoty Narodów. Natomiast 146 000 funtów kosztowała podróż króla po Niemczech, podczas jego inauguracyjnej wizyty państwowej jako brytyjskiego monarchy.

Strażnik Tajnej Sakiewki Sir Michael Stevens powiedział, że rok fiskalny 2022-2023 był bezprecedensowym „rokiem smutku, zmian i świętowania”, co odbiło się na finansach rodziny królewskiej.

Jak komentował na łamach serwisu informacyjnego BBC oprócz przełomowych wydarzeń, w tym Platynowego Jubileuszu, śmierci królowej i wstąpienia na tron nowego króla, rodzina królewska „nie była odporna na skutki wyzwań związanych z pandemią i presją inflacyjną, które doprowadziły do płaskiej dotacji państwowej”.

