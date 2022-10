Ogromny pożar w centrum Leeds z głośnymi eksplozjami i ewakuacją pubów i restauracji [wideo]

W centrum Leeds doszło w sobotę wieczorem do ogromnego pożaru, z którym strażacy walczyli również w niedzielny poranek. Konieczne było przeprowadzenie ewakuacji okolicznych pubów i restauracji. W mediach społecznościowych pojawiło się dużo zdjęć i nagrań wideo z miejsca zdarzenia.

Ekipy strażackie w Leeds walczyły jeszcze dzisiaj rano z olbrzymim pożarem, który wybuchł w budynku w centrum miasta. Pożar pojawił się na najwyższych piętrach opuszczonego wieżowca przy Cookridge Street, w pobliżu miejskiego Millennium Square, około godziny 19:50 w sobotę.

#Fire: @WYFRSControl Make pumps 10, 1x Aerial Ladder and supporting appliances to building fire in Leeds tonight. It’s a Leeds City Council property being redeveloped. Fire crews were called around 7.50pm tonight. Great work by @WYFRS@YorkshireHart also attended. pic.twitter.com/rSiJbgoNNh

— Malik Walton (@Cameramal) October 15, 2022

Pożar w centrum Leeds

Wiele pobliskich pubów i restauracji zostało ewakuowanych - podała straż pożarna. Dziesięć wozów strażackich pracowało jeszcze w niedzielę rano nad ugaszeniem ognia. Stworzono kordon bezpieczeństwa, gdyż straż pożarna stwierdziła, że ​​​​konstrukcja budynku jest „potencjalnie niebezpieczna”.

Ekipy strażackie z siedmiu różnych stacji pożarnych były na miejscu w sobotnią noc – powiedział w oświadczeniu przedstawiciel West Yorkshire Fire and Rescue.

Relacje świadków

Na zdjęciach i nagraniach wideo udostępnianych online widać olbrzymi płomień w pobliżu placu budowy. Jeden ze świadków zdarzenia napisał: „Pożar w Leeds wciąż nie jest pod kontrolą. Wygląda, jakby ogień szalał na wielu piętrach budynku. Z miejsca dochodzą głośne eksplozje”.

#LEEDS major fire just by the museum pic.twitter.com/em4VVKkKNr

Ktoś inny napisał: „Ogromny pożar w Leeds w ten wieczór w starym budynku Rady Miejskiej w pobliżu muzeum. Mnóstwo pojazdów ratowniczych, wygląda to okropnie”.

Widziano, jak płomienie rozprzestrzeniają się na wiele pięter budynku, a ekipy strażackie próbują okiełznać pożar.

Inny świadek zdarzenia powiedział, że właśnie wyszedł z rodziną z restauracji na pobliskim Oxford Place, gdy zobaczył pożar: „Cokolwiek to było, co się paliło, wyglądało na to, że płonęła górna część, a dolna część wyglądała na nienaruszoną. Było dużo trzasków i eksplozji”.

Ewakuacja pubów i restauracji

Właściciel jednego z ewakuowanych barów napisał w mediach społecznościowych, że kazano mu wcześniej zamknąć lokal: „Niedaleko Great George Street pali się budynek, na co zareagowały służby ratunkowe. Nie ma zagrożenia dla baru, ale zgodnie z radą policji zamykamy dziś wieczorem drzwi do odwołania i mamy nadzieję, że będziemy ponownie otwarci później tego wieczoru. Bądźcie bezpieczni!”.

Big fire in #Leeds city centre right now. Fire works set off and hit a building. Fire brigade on site now. pic.twitter.com/6JRZZu75V0

— Josh Gardner (@MediaJoshG) October 15, 2022

Gdzie wybuchł pożar?

Z dotychczasowych informacji wynika, że pożar wybuchł w budynku, który jest placem budowy i kiedyś należał do Rady Miejskiej. Budynek Leonardo jest zabytkowy i obecnie jest przekształcany na mieszkania studenckie. Nie jest do końca jasne, kiedy wybuchł pożar, ale z relacji świadków wynika, że pierwsze zgłoszenia odebrano przed 20:00.

Yorkshire Ambulance wysłało na miejsce pożaru zespół reagowania w obszarach niebezpiecznych, aby wesprzeć lokalnych sanitariuszy. Poinformowano, że są na miejscu i jak dotąd nie było żadnych ofiar.

Policja West Yorkshire także była na miejscu i pomagała w zamykaniu dróg. Rzecznik West Yorkshire Fire and Rescue powiedział, że pożar został zgłoszony im o godzinie 19:47 i że oprócz innych specjalistycznych zespołów, obecni byli strażacy z siedmiu różnych stacji.

Oświadczenie straży pożarnej

W oświadczeniu opublikowanym online podano: „Trzy górne piętra wciąż się palą. Kordon bezpieczeństwa został utworzony na miejscu i otaczające budynki zostały ewakuowane z powodu potencjalnie niebezpiecznej konstrukcji opuszczonego budynku. Służby strażackie i ratownicza West Yorkshire współpracują z policją West Yorkshire i pogotowiem ratunkowym w Yorkshire. Obecny jest również na miejscu zespół reagowania w obszarze zagrożenia (HART)”.

Dziennikarz BBC był na miejscu

Na miejscu ewakuacji był akurat dziennikarz BBC, Tom Airey, który opisał sytuację w następujący sposób: „Jest ruchliwy sobotni wieczór w Leeds, a pobliska O2 Academy tętni życiem z powodu corocznego festiwalu muzycznego Live at Leeds. Millennium Square zajęły wozy strażackie, a policyjna taśma zablokowała kilka ulic. Okolica mocno pachnie palącymi się plastikami, a wąż na platformie gasi płomienie w budynku obok Leeds City Museum”.

Przewodniczący Rady Miasta Leeds, James Lewis także wypowiedział się w sprawie pożaru. Potwierdził, że pożar miał miejsce w budynku Leonardo, dawnym budynku Rady sprzedanym deweloperom, który obecnie stoi pusty.

- Jestem ogromnie wdzięczny za szybką reakcję straży pożarnej, która zapobiegła przekształceniu się ognia w znacznie poważniejszy i destrukcyjny pożar. Jestem pewien, że było to bardzo niepokojące dla ludzi w pobliżu. Z pewnością jest to bardzo poważne zdarzenie i gdyby straż pożarna nie zareagowała tak szybko, mogłoby to być znacznie bardziej katastrofalne w skutkach – powiedział.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!