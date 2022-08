Ogromny pożar na autostradzie M6. Świadkowie mówią o „wielokrotnych eksplozjach”

fot. Twitter/National Highways: West Midlands

Świadkowie słyszeli „wielokrotne eksplozje” przed potężnym pożarem ciężarówki, który wybuchł na autostradzie M6 w West Midlands. Na drodze utworzyły się długie korki ze względu na konieczność zamknięcia autostrady w kierunku południowym.

Na autostradzie M6 doszło do pożaru ciężarówki, a ogień widoczny był nawet z dużego oddalenia. Między zjazdami 2. i 3. natychmiast utworzyły się długie korki, a kierowcy zostali poproszeni o unikanie tego obszaru.

National Highways napisało na Twitterze: "Załogi straży pożarnej pracują na miejscu zdarzenia, aby ugasić pożar. Jeśli utknąłeś na zamkniętym pasie, będziemy zwalniać ruch przez tył kolejki. Proszę pozostać w swoim pojeździe i czekać na instrukcje”.

The M6 southbound remains closed between J3 (#Coventry) and J2 (#M69) due to a vehicle fire. Fire crews have now extinguished the blaze however the carriageway is being assessed to see if the road surface requires resurfacing. Please allow extra travel time if in the area. pic.twitter.com/SUofAjkRVC