Ogromny fragment klifu w Dover runął do morza! ZOBACZ spektakularne nagranie

Fot. Getty

Olbrzymi fragment Białych Klifów w Dover runął kilka dni temu do morza. Ten niezwykły moment udało się sfilmować aż dwóm okolicznym mieszkańcom.

Nagranie ukazujące, jak do wody, z wysokości blisko 100 metrów, osuwa się ogromny fragment wapiennej skały, robi niesamowite wrażenie. Bo choć Białe Klify w Dover są nieustannie smagane przez wiatr i podmywane przez wzburzone morze, to niecodziennie odrywa się od nich kawałek takiej wielkości. Jak donosi portal „Kent Live”, w ciągu ostatnich 20 lat tak duży fragment klifu na terenie rezerwatu Samphire Hoe urwał się zaledwie dwa razy (nie licząc tego ostatniego). Niestety możemy się spodziewać, że do obrywania się wapiennych fragmentów będzie dochodzić w okolicach Dover coraz częściej, ponieważ w ciągu ostatnich 150 lat erozja tych skał znacznie przyspieszyła. Erozja postępuje 10 razy szybciej, niż podczas poprzednich 7 tysięcy lat, a każdego roku klify cofają się nawet o 32 cm. Nie bez znaczenia dla istnienia klifów jest działalność człowieka – zwłaszcza budowa falochronów i ostróg brzegowych.

Oberwanie się klifu – zobacz i Ty!

Choć obrywanie się klifów nie wróży nic dobrego, to jednak oglądając film nagrany z tego zdarzenia przez jednego z okolicznych mieszkańców trudno jest się nie zachwycić potęgą natury. Oto do wody runął ogromny fragment wapiennej skały, a jego oderwanie się poprzedziły głośne trzaski. - Mieszkam w pobliżu prawie całe życie, tuż obok słynnych klifów. Słyszałem o tym, widziałem pozostałości spadających klifów, ale zobaczyć to osobiście było czymś naprawdę imponującym – wyznał na antenie ITV David Waterfield, autor jednego z nagrań.