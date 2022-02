Ogromna wygrana w EuroMillion! £109 000 000 zgarnie szczęśliwiec z Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

W piątek wieczorem, w loterii EuroMillions, padła gigantyczna wygrana! Wiadomo już, że szczęśliwym multimilionerem z dnia na dzień stał się mieszkaniec Wielkiej Brytanii.

To ktoś z Wielkiej Brytanii zgarnął w dniu wczorajszym jackpot na kwotę, bagatela, £109 000 000! Zwycięskimi liczbami okazały się 03, 25, 38, 43, 49 – jeśli chodzi o liczby główne i 03 i 07, jeśli chodzi o liczby Lucky Star. W dniu wczorajszym wszystkie te liczby poprawnie wytypował pojedynczy gracz z Wielkiej Brytanii. - Cóż za niesamowita noc dla jednego posiadacza kuponu z Wielkiej Brytanii, który zgarnął dziś 109,9 mln funtów w ramach specjalnego Super Jackpot EuroMillions. Zachęcamy graczy do sprawdzenia swoich kuponów i skontaktowania się z nami, jeśli uważają, że to oni są szczęśliwym zwycięzcą dzisiejszego wieczoru – zaznaczył Andy Carter z The National Lottery.

Wygrana jest ogromna, ale nie największa

Wczorajsza wygrana w EuroMillions jest gigantyczna, ale nie największa. W październiku zeszłego roku £184 mln zgarnął szczęśliwy mieszkaniec Francji. I była to wygrana absolutnie rekordowa w historii gier. Największy zwycięzca loterii z Wielkiej Brytanii wygrał dotychczas £170 mln, a nastąpiło to w 2019 roku. W 2019 r. ogromne pieniądze w wysokości £115 mln wygrali też Frances i Patrick Connolly.