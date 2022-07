Nowe ograniczenie prędkości zostanie wprowadzone w Walii. Jak szybko będzie można jechać w terenie zabudowanym?

Fot. Getty

Walia wprowadzi bardziej restrykcyjne ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Czy to skuteczna metoda na zminimalizowanie ryzyka wypadków samochodowych?

Parlamentarzyści w Walii przegłosowali plany, dotyczące zwiększenia ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Obecnie dozwolona prędkość maksymalna wynosi 30 mil na godzinę, jednak nowe ograniczenie będzie o dziesięć mil niższe, czyli wyniesie 20 mil na godzinę.

Nowe ograniczenie prędkości w Walii

Część kierowców mocno sprzeciwia się planowanym zmianom w walijskich przepisach drogowych i powstały już nawet petycje o zaniechanie zmian. Kierowcy ostrzegają przede wszystkim przed wzrostem zatłoczenia ulic miejskich oraz wydłużenie czasu podróży samochodowych.

Walijscy ministrowie przekonują jednak, że ograniczenie prędkości do 20 mil na godzinę w terenie zabudowanym zmniejszy liczbę mniejszych kolizji i większych wypadów drogowych. Ponadto, ograniczenie limitu prędkości ma też zmniejszyć poziom hałasu ulicznego i zachęcić lokalne społeczności do częstszego przemieszczania się pieszo lub na rowerze.

We wtorek 12 lipca w walijskim parlamencie odbyło się głosowanie nad nowelizacją przepisów drogowych. Posłowie zdecydowali się na wprowadzenie nowego limitu prędkości od 17 września 2023 roku. Walia jest pierwszą częścią UK, uchwalającą tak niski i tym samym dość kontrowersyjny limit prędkości w terenie zabudowanym. Za złamanie przepisów będzie groził mandat w wysokości 100 funtów i 3 punkty karne.

Czy większy limit prędkości zmniejszy liczbę wypadków w Walii?

Najnowsze dane policyjne, do których dotarło BBC, pokazują, że największy odsetek - dokładnie połowa - z 5570 osób poszkodowanych w kolizjach w Walii brało udział w wypadkach, do których doszło na drogach z ograniczeniem prędkości do 30 mil na godzinę. Statystyki pokazują również, że z 1131 osób zabitych lub poważnie rannych na walijskich drogach w 2018 r., aż 40 proc. ofiar brało udział w wypadkach w strefach limitu 30 mil na godzinę. Można więc mieć nadzieję, że nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia liczby poważnych i pomniejszych wypadków na walijskich drogach.

