Kryzys w UK Ograniczamy jedzenie na wynos i w restauracjach. Eksperci już wiedzą dlaczego

Badania pokazują, że coraz rzadziej jadamy w restauracjach, a także bierzemy jedzenie na wynos. Coraz więcej ludzi już teraz ogranicza wydatki, żeby zaoszczędzić na Święta Bożego Narodzenia.

Brak pieniędzy wpływa na nasze nawyki żywieniowe

Najnowsza analiza przeprowadzona przez Barclays wykazała, że coraz mniej wydajemy w UK na jadanie poza domem lub zamawianie jedzenia na wynos. Okazuje się, że we wrześniu wydatki mieszkańców UK na kartach konsumenckich na jedzenie w restauracji spadły o 10,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. A to oznacza, że w porównaniu do sierpnia nastąpił w tym względzie znaczący spadek. W sierpniu wydatki te też spadły, ale o 5,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Poza tym najnowsze dane pokazują, że spowolnił także wzrost wydatków na jedzenie na wynos. W sierpniu wyniósł on 9,2 proc., a we wrześniu już tylko 6,5 proc. Aż 44 proc. ankietowanych Wyspiarzy przyznało, że zaczyna ograniczać wydatki ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Mieszkańcy UK rzadziej chodzą na zakupy

Dane pokazują, że mieszkańcy UK oszczędzają nie tylko na ograniczaniu wyjść do restauracji albo zamawianiu jedzenia na wynos. Rzadziej robią oni także zakupy w centrach handlowych i w sklepach położonych na głównych ulicach handlowych. The British Retail Consortium podało, że w zeszłym miesiącu nastąpił pod tym względem spadek zainteresowania średnio o 3 proc. Najbardziej dotknięte zostały centra handlowe i giełdy towarów poza centrami miast. Tam spadki wyniosły odpowiednio 4 proc. i 2,4 proc. miesiąc do miesiąca w porównaniu z sierpniem.

– Zamiast tradycyjnego wzrostu zainteresowania zakupami w związku z powrotem do szkoły, jakiego normalnie spodziewalibyśmy się we wrześniu, liczba odwiedzin pozostała niewielka. Na wysokim poziomie utrzymuje się ostrożność konsumentów w zakresie wydatków nie pierwszej potrzeby. Być może wynika to z wstrzymywania się kupujących z wydatkami, aby zaoszczędzić przed złotym kwartałem [sprzedaży detalicznej] i Bożym Narodzeniem – mówi Andy Sumpter, konsultant ds. sprzedaży detalicznej w Sensormatic Solutions.

