Ognisko ptasiej grypy w Cheshire! Służby weterynaryjne nakazały ubój 13 500 kurczaków

Fot. Getty

Na fermie drobiu w Cheshire wykryto ognisko ptasiej grypy. Teraz do uboju trafi 13 500 kurczaków.

Wykryte na fermie drobiu w Cheshire ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 to już drugi w tym tygodniu, jak informuje Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), przypadek ptasiej grypy w UK. Wcześniej wirusa stwierdzono u kur na fermie w Kent (ok. 500 sztuk), choć tamten wirus – H5N2 – jest uważany za nieco mniej zjadliwy. Niestety doniesienia o ptasiej grypie na terenie Wielkiej Brytanii to nie nowość – zaledwie kilka tygodni temu rząd brytyjski podniósł poziom zagrożenia epidemicznego w kraju w związku z ptasią grypą z „niskiego” na „średni”.

Ptasia grypa - Public Health Endgland uspokaja

Pomimo rosnącej liczby przypadków ptasiej grypy w UK, eksperci Public Health England uspokajają, że ryzyko zakażenia się przez człowieka wirusem H5N8 jest znikome. Podobne informacje płyną zresztą ze strony agencji The Food Standards Agency, która zaznacza, że ogniska ptasiej grypy, choć muszą być niszczone, to w zasadzie nie stanowią zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa żywności dla konsumentów w Wielkiej Brytanii.

- Podjęto natychmiastowe kroki w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się choroby, a cały drób w gospodarstwie zostanie poddany ubojowi. Hodowcy drobiu powinni zachować czujność na wszelkie oznaki choroby, natychmiast zgłaszać podejrzenie infekcji u ptaków i powinni dochować najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa biologicznego na swoich terenach – zaznaczyła Christine Middlemiss, piastująca stanowisko głównego weterynarza UK.