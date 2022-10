Ogłoszono, kto zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Penny Mordaunt się wycofała

Przewodniczący Komitetu Partii Konserwatywnej 1922 Committee, Sir Graham Brady ogłosił, że otrzymał tylko jedną nominację na nowego lidera partii i tym samym Rishi Sunak zostanie kolejnym premierem.

Ogłaszając, że była tylko jedyna osoba z poparciem 100 posłów, przewodniczący 1922 Committee, Graham Brady potwierdził, że nowy przywódca torysów - Rishi Sunak - przemówi do parlamentarzystów o 14:30.

Sunak wezwał torysów na prywatnym spotkaniu z parlamentarzystami, którzy powitali go głośnymi brawami, do zjednoczenia się. Przemawiał do nich na osobności i nie rozmawiał z reporterami, kiedy wchodził i kiedy wychodził ze spotkania.

Historyczna decyzja

Sunder Katwala z think tanku Future, powiedział, że nominacja Sunaka na premiera jest „nadzieją i oznaką postępu w walce z uprzedzeniami z przeszłości”. Według niego jest to historyczny moment i nie byłoby to możliwe nawet dekadę, czy dwie dekady temu.

Pokazuje to, że służba publiczna w najwyższym urzędzie w Wielkiej Brytanii może być otwarta dla osób wszystkich wyznań i pochodzenia etnicznego. Będzie to powodem do dumy wielu brytyjskich Azjatów – w tym także tych, którzy nie podzielają konserwatywnej polityki Rishi Sunaka.

Wycofanie się Penny Mordaunt

Penny Mordaunt, która także starała się o stanowisko premiera, wydała specjalne oświadczenie, w którym zrezygnowała z wyścigu na stanowisko premiera i oddała swój głos na Rishi Sunaka. W oświadczeniu napisała: „Nasza partia jest naszym członkostwem. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wybranymi przedstawicielami, aktywistami, zbieraczami funduszy, czy zwolennikami. Dla nas wszystkich ważne jest to, kim jest nasz przywódca. To są bezprecedensowe czasy. Mimo napiętego harmonogramu konkursu liderów jasne jest, że koledzy czują, że dziś potrzebujemy pewności. Podjęli tę decyzję w dobrej wierze dla dobra kraju.

Członkowie powinni wiedzieć, że ta propozycja została rzetelnie i dokładnie przetestowana w uzgodnionym procesie z 1922 roku. W rezultacie wybraliśmy teraz naszego następnego premiera. Ta decyzja jest historyczna i po raz kolejny pokazuje różnorodność i talent naszej partii. Rishi ma moje pełne poparcie. Jestem dumna z prowadzonej przez nas kampanii i wdzięczna wszystkim tym, którzy ze wszystkich stron udzielili mi swojego poparcia. Jest wiele do zrobienia”.

Kim jest Rishi Sunak?

Rishi Sunak, który zastąpi Liz Truss na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej, był kanclerzem od lutego 2020 do lipca 2022 roku. Szybko awansował na posła z okręgu Richmond (Yorks) w 2015 roku. Jednak co tak naprawdę o nim wiemy?

Sunak urodził się w Southampton w 1980 roku, jego rodzice będący indyjskiego pochodzenia wyemigrowali z Afryki Wschodniej do Wielkiej Brytanii. Jego ojciec był lekarzem ogólnym, a matka prowadziła własną aptekę. Sunak kształcił się w prywatnej szkole z internatem Winchester College, następnie w Oxford University i Stanford University w Kalifornii.

To właśnie w Stanach Zjednoczonych poznał swoją żonę, Akshatę Murty, córkę indyjskiego miliardera i potentata IT. Ona i 42-letni Sunak mają dwie córki. Nigdy nie skomentował publicznie swojego majątku, a podobno jego kariera w finansach przed wejściem do polityki uczyniła go milionerem, gdy miał dwadzieścia kilka lat.

Finanse Sunaka i jego rodziny znalazły się w tym roku pod ścisłą kontrolą, a sprawy podatkowe jego żony znalazły się w centrum uwagi. Murty powiedziała wtedy, że zacznie płacić brytyjski podatek od swoich zarobków za granicą, łagodząc tym samym presję polityczną na męża.

Kiedy jako kanclerz skarbu zobowiązał się zrobić „wszystko, co trzeba”, aby pomóc ludziom przetrwać pandemię wiosną 2020 r. – i ogłosił wsparcie o wartości 350 miliardów funtów – jego osobiste notowania poszły w górę.

Ale Wielka Brytania nadal była nękana przez burzę gospodarczą, a sam Sunak musiał poradzić sobie z konsekwencjami ukarania grzywną przez policję za złamanie zasad lockdownu na Downing Street w czerwcu 2020 roku.

W kwietniu niektórzy konserwatywni krytycy kwestionowali, czy milioner zrozumiał skalę ograniczenia kosztów utrzymania, z jakim borykają się gospodarstwa domowe. Sunak powiedział, że kandyduje na premiera, aby naprawić „głęboki kryzys gospodarczy”, a także zjednoczyć swoją partię.

Co wiemy o Penny Mordaunt?

Przeszłość wojskowa Penny Mordaunt, która ostatecznie oddała swój głos na Rishi Sunaka, odgrywa znaczącą rolę w jej politycznej tożsamości. Jako rezerwistka w Royal Navy i posłanka z okręgu Porthsmouth North często mówi o tym, jak to jest pochodzić z rodziny mającej duże związki z marynarką wojenną i z miasta mającego bogate dziedzictwo morskie.

Była ministrem sił zbrojnych pod rządami Davida Camerona, podczas rządów premier, Theresy May, była pierwszą w historii kobietą na stanowisku ministra obrony Wielkiej Brytanii. Stanowisko to piastowała zaledwie 85 dni, aż Boris Johnson objął stanowisko premiera.

W lipcu Mordaunt zobowiązała się dotrzymać zobowiązania brytyjskiego w NATO do wydania 2,5 proc. PKB na obronę do 2030 roku. Przed rozpoczęciem kariery politycznej Mordaunt pracowała jako asystentka magika w szpitalach i sierocińcach w postkomunistycznej Rumunii i w Fright Transport Association.

Kierowała młodzieżowym skrzydłem Partii Konserwatywnej i była rzecznikiem prasowym Williama Hague’a. Znana jest poza Westminsterem z udziału w słynnym programie nurkowym ITV Splash! w 2014.

Prowadząc w lipcu swoją kampanię, Mordaunt przedstawiała się jako kandydatka, której „laburzyści obawiają się najbardziej”. Obiecała powrócić do konserwatywnych wartości, m.in. niskich podatków i osobistej odpowiedzialności.

