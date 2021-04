Ogłoszenie wyników konkursu GR-7! Kto wygrał oryginalne produkty do walki z siwizną?

Zaledwie parę dni temu ogłosiliśmy konkurs na produkty GR-7 Professional, które skutecznie pomagają w walce z siwizną. Otrzymaliśmy od Was wiele zgłoszeń i nadszedł wreszcie czas na podanie wyników konkursu.

Preparat GR-7 przywraca naturalny kolor włosom, które są siwe lub tym, które dopiero zaczynają siwieć. Jego działanie polega na przenikaniu przez skórę głowy i stymulowanie cebulek włosów do produkcji melaniny (czynnika odpowiedzialnego za barwę włosów). Jest to skuteczny sposób na odzyskanie pierwotnego koloru włosów.

Naturalna i oryginalna formuła preparatu GR-7 Professional pozwala odwrócić proces siwienia. Środek nie zawiera farby koloryzującej, a jego działanie oparte jest wyłącznie na regeneracji i hiper odżywianiu cebulek włosów. Mieszanka ziół, m.in, łopianu i skrzypu polnego, wpływa bardzo stymulująco na mieszki włosowe, w których powstaje melanina – związek odpowiedzialny za barwę naszych włosów. Siwe włosy pod wpływem melaniny wracają do pierwotnej barwy nawet już po 7 dniach od rozpoczęcia kuracji GR-7 Professional. Używanie GR-7 pozwala przywrócić Twój naturalny kolor włosów, co jest niemal niemożliwe w przypadku koloryzacji lub innych prób zamaskowania siwizny. Dodatkową korzyścią stosowania GR-7 jest polepszenie kondycji włosów I skóry głowy.

Skuteczność GR-7

Co najważniejsze – skuteczność GR-7 została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Ponadto produkt ten został przetestowany przez międzynarodową jednostkę certyfikacyjną – EUROFINS, które wydało dla GR-7 certyfikat bezpieczeństwa.

Rozstrzygnięcie konkursu

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Wpłynęło do nas bardzo dużo zgłoszeń. Zgodnie z obietnicą, zwycięzcy otrzymają preparat GR-7. A ci, którzy nie wygrali dostaną ofertę specjalną: 33 proc. zniżki na pierwszą butelkę GR-7 - wystarczy na stronie producenta przy zakupie wpisać kupon POLISHEXPRESS21 a cena automatycznie obniży się o 33%. Kupon ważny jest do 3 maja 2021r. Do godz. 23:29

Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo!



Wygrali: