Oficjalny komunikat polskiego MSZ w sprawie sytuacji na brytyjskiej granicy i strajków pracowników Border Force

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało ostrzeżenia w związku z sytuacją na brytyjskiej granicy w obliczu nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Z powodu zaplanowanych strajków należy spodziewać się poważnych zakłóceń w funkcjonowania transportu, szczególnie tego lotniczego, ale również morskiego.

Szykujcie się na problemy z kontrolą paszportową przed świętami na lotniskach w UK! Dziś, w piątek 23 grudnia 2022 roku rozpoczął się strajk pracowników straży granicznej 1000 osób pracujących przy kontroli paszportowej, weźmie udział w akcji protestacyjnej w dniach 23-26 i 28-31 grudnia na lotniskach w Birmingham, Cardiff, Glasgow, Gatwick, Heathrow i Manchester, a także w porcie w Newhaven. Około 75 proc. personelu Straży Granicznej to członkowie związku zawodowego PCS, który głosował za strajkiem po tym, jak poinformował, że rząd odmówił zwiększenia oferty podwyżki płac o 2 proc. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiedziało, że jest „bardzo rozczarowane” decyzją związku zawodowego o strajku, dodając, że spowoduje to „znaczące niedogodności” dla podróżnych w okresie świątecznym.





Czego dotyczy komunikat wydany przez polskie MSZ?

„W dniach 23.12.-26.12. oraz 28.12.-31.12.2022 r. planowany jest strajk pracowników straży granicznej lotnisk Londyn-Gatwick, Londyn-Heathrow, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Manchester oraz Port of Newhaven. W celu zminimalizowania skutków strajku rząd brytyjski zapowiedział oddelegowanie personelu wojskowego oraz urzędników do przeprowadzania kontroli granicznych” - czytamy w komunikacie wystosowanym przez polski resort dyplomacji. Rodzime MSZ zaznacza, iż zalecane jest ograniczenie podróży tylko do tych, które są naprawdę konieczne.

Polskie władze zwracają uwagę, iż należy liczyć się z opóźnieniami lotów i uzbroić (solidnie!) w cierpliwość, jeśli już zaplanowaliśmy podróż samolotem z lub (szczególnie!) do Wielkiej Brytanii. „Osoby przylatujące do Zjednoczonego Królestwa powinny być przygotowane na dłuższy czas oczekiwania na kontrolę graniczną. Zaleca się, aby uprawnieni pasażerowie korzystali z bramek automatycznych (dorośli oraz dzieci powyżej 12 roku życia wraz z opiekunem)” - czytamy dalej.

W jaki sposób strajki Border Force odbiją się na pracy portów lotniczych?

„Prosimy zabrać do bagażu podręcznego konieczne leki, artykuły higieniczne, jedzenie i picie na wypadek wielogodzinnych opóźnień w strefie lotniska, która nie posiada sklepów ani restauracji” - uzupełnia swój komunikat MSZ.

Przypomnijmy, pracownicy brytyjskiej Straży Granicznej (Border Force), którzy są członkami Związku Usług Publicznych i Handlowych (Public and Commercial Services Union) będą prowadzili akcję protestacyjną przez osiem dni, do 31 grudnia 2022, z wyjątkiem 27 grudnia. W związku z tym strajkiem brytyjskie władze podjęły działania mające na celu usprawnienie ruchy w portach lotniczych i morskich. W tym celu przeszkolono żołnierzy i wolontariuszy służby cywilnej, aby mogli przeprowadzać kontrole graniczne w celu zminimalizowania zakłóceń i opóźnień.

Boże Narodzenie 2022 pod znakiem strajków

„Do pozostałych akcji strajkowych, które mogą prowadzić do zakłócenia codziennego funkcjonowania należy zaliczyć strajk pracowników kolei w dniach 24 i 27.12. 2022 r. W dniu 26.12. nie będzie połączeń kolejowych Eurostar. Kolejne strajki zapowiadane są na 3.01 i 4.01.2023 oraz na 6.01. do 7.01.2023” - dodano jeszcze w komunikacie wydanym przez polską dyplomację.

Brytyjskie władze również wzywają wszystkich do przemyślenia decyzji o ewentualnym wyjeździe na święta. Na początku grudnia minister spraw wewnętrznych Suella Braverman ostrzegał, że sytuacja na granicy będzie trudna i warto „dokładnie zastanowić się” nad swoimi planami.

Jak wygląda obecnie sytuacja na brytyjskich lotniskach?

Warto zwrócić uwagę również na skalę konsekwencji akcji protestacyjnej PCS. Tylko dziś na lotniskach dotkniętych strajkami w Wielkiej Brytanii wyląduje 1290 samolotów i pojawi się około 250 000 pasażerów. Na samym Heathrow zrealizowanych zostanie 579 połączeń, a 10 tysięcy osób tylko przed 7 rano przybędzie do UK. Według analiz Cirium z powodu protestów ucierpi łącznie 8910 przylotów i prawie 1,8 miliona osób.

Dodajmy również, że na brytyjskich drogach będzie również tłoczno. Nawet 20 milionów samochodów wyjedzie na brytyjskie drogi w tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia. Dotarcie do domu – do rodziny czy bliskich, zostanie dodatkowo utrudnione przez zapowiedziane przez kolejarzy strajki.

To nie jedyna akcja protestacyjna, która trwa w UK...

Ruch na drogach będzie narastał stopniowo, poczynając od poniedziałku 19 grudnia, i osiągnie szczyt w piątek i sobotę, czyli tuż przed i w Wigilię Bożego Narodzenia. Presja na drogach będzie tym większa, że w sobotę późnym popołudniem strajkować będą kolejarze zrzeszeni w związku zawodowym RMT. Odejdą oni od swoich miejsc pracy w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 18. W związku z tym Brytyjczyków uczula się, żeby zaplanowali swoją podróż najdalej do soboty do godzin wczesnopopołudniowych.

