Oficjalny komunikat MSZ w sprawie Polaka w śpiączce. Co z jego powrotem do Polski?

Polski rząd nadal chce go sprowadzić do kraju

Polskie władze nadal podejmują wszelkie możliwe działania w kwestii obywatela Polski przebywającego w szpitalu w brytyjskim Plymouth, który znajduje się w śpiączce. Działania prowadzone są na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym.

Czy nasz rodak znajdujący się w University Hospitals Plymouth NHS Trust zostanie przewieziony do Polski? To właśnie chce osiągnąć rząd RP. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wystąpił już do swojego brytyjskiego odpowiednika z wnioskiem o przekazanie naszego rodaka do Polski, gdzie miałby zostać przyłączony do aparatury podtrzymującej życie. Ze strony Polski wszystko ma być już gotowe i dopięte na ostatni guzik w tej sprawie. Konieczne jest jednak zgoda władz brytyjskich.

Co stanie się z naszym rodakiem pozostającym w śpiączce?

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał już odpowiednią decyzję w tej sprawie. Na wniosek prokuratora orzekł o zabezpieczeniu postępowania poprzez wyrażenie zgody na przetransportowanie mężczyzny na terytorium Polski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie Polaka w śpiączce, jak podaje Polska Agencja Prasowa.

Te działania prowadzone są niejako niezależnie od prób "wywiezienia" RS do Polski dzięki nadaniu mu paszportu dyplomatycznego. 20 stycznia 2021 minister spraw zagranicznych podjął decyzję o wydaniu temu właśnie obywatelowi RP paszportu dyplomatycznego. Polecił także przekazanie go do ambasady RP w Londynie celem objęcia pacjenta ochroną dyplomatyczną. Niestety, także i w tym przypadku wchodzą w grę uruchomione procedury dyplomatyczne. Władze Polski nie mogą jednostronnie podjąć decyzji w tej kwestii.

Polski rząd nadal chce go sprowadzić do kraju

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, nadal podejmuje wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym. Minister Spraw Zagranicznych czyni, w rzeczonej sprawie, intensywne starania, aby polskiemu obywatelowi został nadany status dyplomatyczny" - czytamy w przekazanym PAP komunikacie resortu.

"Ambasada RP w Londynie wystąpiła 22 stycznia br. do władz brytyjskich z wnioskiem o akredytację i przyznanie statusu dyplomatycznego. Decyzję w tym zakresie podejmą władze Wielkiej Brytanii. Należy stwierdzić, że decyzja Ministra Spraw Zagranicznych zmienia uwarunkowania prawne w przedmiotowej sytuacji i ułatwi podjęcie kolejnych prób służących sprowadzeniu pacjenta na leczenie w Polsce" - czytamy dalej.

Mamy w tej sprawie oficjalne oświadczenie MSZ

"Wyrażamy zrozumienie, a także solidarność z rodziną polskiego obywatela, która przeżywa teraz bardzo trudne chwile" - podsumowano.

Przypomnijmy, w tej sprawie szpital uniwersytecki w Plymouth wydał oficjalne oświadczenie w sprawie R.S. Czytaj więcej: "Szpital uniwersytecki w Plymouth wydał oświadczenie w sprawie Polaka w śpiączce".

Głos w tej sprawie zabrał ostatnio Tomasz Terlikowski. Filozof i teolog, popularny publicysta i działacz katolicki, w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że obecna "histeria" wokół tej sprawy "niewiele ma wspólnego z troską o obronę życia". Czytaj więcej: "Polski rząd chce przekazać paszport dyplomatyczny Polakowi w śpiączce, dzięki czemu mógłby on opuścić UK".

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!