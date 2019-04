Ofiarom przemocy domowej pochodzącym z UE... regularnie odmawia się w UK pomocy

Fot. Shutterstock

Najnowsze dane ujawnione przez organizację Women's Aid są dla Wielkiej Brytanii miażdżące – okazuje się, że blisko 1/3 imigrantek, które w ostatnich 2 latach szukały pomocy na skutek doświadczanej przemocy domowej, została pozostawiona sama sobie. Wśród ofiar przemocy domowej, które nie mogły liczyć na pomoc z uwagi na brak obywatelstwa, znalazło się wiele imigrantek z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Według Women's Aid w latach 2017 – 2018 aż 1/3 z 2 531 imigrantek, które zgłosiły się do wyspecjalizowanych instytucji po pomoc na skutek doświadczanej przemocy domowej usłyszała, że na taką pomoc nie ma co liczyć. Obojętność instytucji zajmujących się przemocą domową zmusiła niektóre kobiety do zamieszkania na ulicy, a większość – do powrotu do domu i życia pod jednym dachem ze swoim oprawcą. Z danych ujawnionych przez Women's Aid wynika, że w podanym okresie blisko 1000 kobietom nieposiadającym obywatelstwa brytyjskiego (a także ich dzieciom) odmówiono przyjęcia do specjalnego schroniska dla ofiar przemocy domowej oraz przyznania środków finansowych potrzebnych do samodzielnego życia.

Wśród imigrantek, którym w ostatnich dwóch latach lokalne władze odmówiły pomocy, jest dużo kobiet z krajów Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Niektórym imigrantkom, po zgłoszeniu przemocy domowej, zaoferowano pomoc, ale... w powrocie do kraju, by tam mogły wieść życie z dala od znęcającego się partnera i w otoczeniu rodziny. - Jeśli imigrantce z paszportem unijnym odmawia się prawa do schronienia i istotnej pomocy, to można sobie tylko wyobrazić, w jakiej sytuacji ta dyskryminacyjna polityka stawia kobiety, których status jest bardziej wątpliwy – w takich słowach los imigrantek w UK skomentowała Illary Valenzuela-Oblitas z Latin American Women’s Rights Service.

W reakcji na ujawnione dane Nicki Norman, zastępczyni dyrektora w Women's Aid powiedziała: - Chcemy, by nowa ustawa dotycząca przemocy domowej zapewniła każdej ofierze, niezależnie od jej statusu imigracyjnego, dostęp do ochrony i pomocy, jakiej potrzebuje, aby odbudować swoje życie, wolne od strachu i znęcania się.

